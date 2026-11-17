شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين Sharm Rendezvous 2026، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر نوفمبر الجاري، تحت شعار «استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية».

وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 1100 ممثل عن 415 جهة وشركة من 32 دولة، ونخبة من قيادات وخبراء التأمين وإعادة التأمين من الأسواق الإقليمية والدولية.

وشارك في فعاليات الملتقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، والدكتورة نيفين جامع، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ووزيرة الصناعة والتجارة الأسبق، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG – مصر للتأمين، والأستاذ محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين والراعي الرئيسي للملتقى، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إلى جانب قيادات وممثلي المؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في الملتقى، مشيدًا باختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة هذا الحدث الدولي، وبجهود التنمية بمحافظة جنوب سيناء، التي لمسها خلال زيارته الميدانية للوديان والتجمعات البدوية خلال فعالية مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية "يوم للمواطن" أحد مخرجات منتدى مصر 2026. وأكد حرصه على التواصل مع قيادات وخبراء مجتمع التأمين والمال والاستثمار، واستعراض تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وفرص التعاون مع شركات التأمين وإعادة التأمين في المجال الطبي.

وأشار إلى أن صناعة التأمين العالمية تتجاوز 2.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف لتصل إلى أكثر من 5.5 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، فيما تجاوزت استثمارات شركات التأمين في مصر 365 مليار جنيه، وارتفعت أقساط التأمين بأكثر من 24% مقارنة بعام 2023. وأكد أهمية دور التأمين في إدارة المخاطر وحماية الاستثمارات واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، في ضوء المتغيرات العالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والتجارة، لافتًا إلى أن التأمين الطبي يمثل نحو 45% من صناعة التأمين في الوطن العربي.

وأوضح أن مصر تشهد تطورًا متواصلًا في منظومتي التأمين الصحي الحكومي والخاص، وفي مقدمتهما مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يواصل التقدم بفضل التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية. وأكد أن تطوير منظومة التأمين الصحي وحوكمتها يفتح آفاقًا أوسع أمام شركات التأمين الخاص، باعتبارها شريكًا رئيسيًا للدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ودعا الدكتور أحمد السبكي شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي (TPAs)، وشركات الرعاية الصحية (HMOs)، إلى المشاركة بفاعلية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 نظم أعمال هذه الشركات وعزز الشفافية والحوكمة، بما يدعم تطوير القطاع وفق أسس علمية واستثمارية وأفضل الممارسات الدولية.

اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين

ولفت إلى توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وبروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تشجيع شركات التأمين على الانضمام إلى مسار التأمين الصحي الشامل وتسريع تطبيقه، مؤكدًا أهمية تطوير منتجات تأمينية جديدة تتوافق مع طبيعة المنظومة، وتعزيز فرص التعاون في مجالات التأمين التكميلي وإعادة التأمين الطبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق.

وأضاف أن الإنفاق الصحي في مصر سيتجاوز نصف تريليون جنيه، بما يعزز أهمية الإدارة الفعالة للموارد، وتطبيق الحوكمة، وتوجيه الإنفاق بما يحقق صالح صحة المصريين، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة هو المكسب الحقيقي.

وأشاد بإطلاق الاتحاد المصري للتأمين سفيريه الجديدين للتوعية التأمينية «وعد» و«سند»، مؤكدًا أن المبادرة تحمل رسالة مهمة للتوعية بأهمية التأمين وتعزيز مشاركة شركات التأمين في مساندة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، داعيًا الشركات إلى ترجمة هذه الرسالة إلى مشاركة فاعلة. كما أعرب عن تقديره لتطور الملتقى وحجم المشاركة الدولية فيه، متمنيًا نجاح فعالياته.

ومن جانبه، رحب اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضيوف مصر في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا مكانتها وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات والملتقيات الدولية ومنصة للحوار وتبادل الخبرات، ومشيدًا بجهود الاتحاد المصري للتأمين في تنظيم الملتقى. وأشار إلى أهمية التأمين في إدارة المخاطر وحماية الاستثمارات ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية، مؤكدًا دعم المحافظة لاستضافة الفعاليات الدولية بما يسهم في تنشيط السياحة وتعزيز الاستثمار. كما أعلن توقيع اتفاق مع الاتحاد المصري للتأمين لدعم المجتمع المحلي بالمحافظة، وافتتاح فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى.

واستعرض الأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، جهود الاتحاد في مواصلة تطوير صناعة التأمين ومواكبة المتغيرات، وتعزيز الابتكار وتطوير المنتجات التأمينية، إلى جانب المبادرات الداعمة للاستدامة والتوعية المجتمعية. وأشار إلى مبادرة SHE Power، ومبادرة Go Green التي شهدت زراعة أكثر من 150 شجرة واستكمال مرحلتها الأخيرة الممتدة على مدار ثلاث سنوات، مع التوجه لإطلاق مرحلة جديدة العام المقبل، فضلًا عن دراسة إطلاق مبادرة Go Blue لحماية وتنظيف البيئة المائية والبحرية.

وتناول الزهيري جهود التوعية التأمينية التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق حماية حملة الوثائق، والمستمرة حتى نهاية عام 2027، موضحًا أنها تضمنت أكثر من 27 ألف إعلان تلفزيوني عبر 23 قناة، وإعلانات ولوحات في أكثر من 10 محافظات، وحققت مقاطع الفيديو الخاصة بها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر الإنترنت، فيما تجاوز عدد متابعي صفحة الاتحاد على فيسبوك 100 ألف متابع. كما أعلن إطلاق «وعد» و«سند» سفيرين للتوعية التأمينية لتبسيط مفاهيم التأمين وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأضاف أن الاتحاد يواصل تطوير قنوات التواصل الرقمي من خلال WhatsApp Business وموقعه الإلكتروني، ويعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء مركز معلومات التأمين كقاعدة بيانات مشتركة للسوق، إلى جانب إطلاق Insurance Innovation Lab ومنصة لاختبار الأفكار، مشيرًا إلى انعقاد مؤتمر التأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر يوم 20 مارس المقبل.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين والراعي الرئيسي للملتقى، أن الشركة تستثمر أكثر من 10% من أرباحها لعام 2026 في تطوير البنية التكنولوجية وتحديث البرامج والاستعداد لإطلاق خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنها ضاعفت ساعات تدريب العاملين لأكثر من ثلاثة أضعاف، وتشجعهم على الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة، ومنها CII وCPCU والعلوم الاكتوارية، مشيرًا إلى حصول الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في أفريقيا لعام 2026، ومؤكدًا أهمية التطوير التكنولوجي وتنمية الكوادر البشرية لمواكبة مستقبل صناعة التأمين.

وفي كلمته، استعرض الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 40% إلى 60% خلال العامين الماضيين، وتراجع البطالة إلى 5%، ودور قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي في قيادة النمو والتوظيف. وأكد أهمية تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي والنقدي، ومواصلة الانضباط المالي وخفض الدين والاحتياجات التمويلية، بما يوفر مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي تستهدف زيادة النفقات العامة بنسبة 13%، ومخصصات التعليم بنسبة 20%، والصحة بنسبة 30%، والتركيز في المرحلة الجديدة على الإنتاجية وتصدير الخدمات واندماج مصر في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية. وأكد أن قطاع التأمين شريك أساسي في دعم الاستقرار وإدارة المخاطر وحماية الاستثمارات والإنتاج وتعزيز الصادرات.

مؤشرات وإحصائيات صناعة التأمين المصرية

كما استعرض الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، مؤشرات وإحصائيات صناعة التأمين المصرية، وتطورات قطاعي التأمين وإعادة التأمين.

وفي إطار فعاليات الملتقى، تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية في جلسات نقاشية متخصصة، من خلال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي ورئيس الإدارة المركزية لإدارة دورة الإيرادات، والدكتورة هبة الحديدي، مدير عام شؤون التأمين الخاص والحكومي بالهيئة، وذلك لتعزيز التواصل مع الشركاء، ومناقشة تطورات التأمين الصحي، وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير منظومة تأمينية أكثر كفاءة واستدامة.