للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وفي إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ الخطة العاجلة لتكثيف أعمال الصيانة ورفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية موسعة بمحطات القاهرة وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية، لمتابعة انتظام حركة القطارات والخدمات المقدمة للركاب، يرافقه المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وزير النقل كامل الوزير



واستهل الوزير جولته بتفقد محطة مصر برمسيس، حيث تابع حركة قطارات الوجهين القبلي والبحري، وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر والقطارات، وتوافر عربات الجولف كار والكراسي المتحركة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، والتقى عددًا من الركاب واستمع لمقترحاتهم، موجهًا بانتشار فرق التشغيل والمبيعات بمختلف الخطوط للتواصل المباشر مع الركاب وحل مشكلاتهم فورًا، وإعادة تنظيم جداول التشغيل وفقًا لكثافة الركاب، والتوسع في الإعلان عن وسائل الحجز الإلكتروني، والاهتمام التام بنظافة القطارات والمحطات. كما التقى عددًا من قائدي القطارات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل والسلامة والأمان والسرعات المقررة طوال الرحلة وعند دخول المحطات، واستمرار تشغيل أجهزة التحكم الآلي (ATC) طوال الرحلة.

ثم استقل الوزير أحد القطارات من القاهرة إلى طنطا، والتقى الركاب واستمع لملاحظاتهم، واطمأن على انتظام التشغيل ونظافة العربات ومستوى الخدمات، ووجّه بتنفيذ خطة عاجلة لإقامة أسوار على جانبي السكة بالمناطق ذات التجمعات السكنية حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي محطة طنطا، وجّه الوزير بإعادة تنظيم حركة الركاب بصالة حجز التذاكر، وإزالة المعوقات وتكثيف اللوحات الإرشادية لمنع التكدسات، كما تفقد حوش القطارات، ووجّه بحصر المهمات ورفع الهالك والمخلفات وتنظيم تشوين المهمات الصالحة للاستخدام وتكثيف أعمال النظافة.

وتفقد الوزير برج إشارات طنطا المطور ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة –الإسكندرية، وتابع منظومة التحكم الإلكتروني في حركة القطارات، وانتظام صيانة السيمافورات والمزلقانات والتحويلات، وآليات متابعة حركة القطارات وإيقافها حال رصد أي عيوب بالقضبان أو السكة، بما يعزز معدلات السلامة والأمان كما تفقد حوش التجميع التابع لشركة سالشيف مصر لأعمال تجديدات السكك والمفاتيح، واستقل أحد قطارات التجديدات لمتابعة تنفيذ أعمال تجديد إحدى السكك بحوش محطة طنطا، وشاهد أعمال تجميع القضبان والفلنكات وتجهيزها للتحميل على عربات قطار التجديدات.

واختتم الوزير جولته بالإسكندرية، حيث تفقد محطة سيدي جابر وبرج الإشارات بها،وخلال جولته التفقدية بمحطة سيدي جابر ، قام وزير النقل، بتسليم أحد المواطنين من أبناء محافظة الإسكندرية كرسيًا متحركًا كهربائيًا، استجابةً لطلب كان قد تقدم به المواطن إلى الوزير خلال جولته التفقدية بمحطة مصر برمسيس أول أمس، حيث حرص الوزير على تلبية طلبه وتسليمه الكرسي بمحطة سيدي جابر، تيسيرًا عليه باعتباره من أبناء محافظة الإسكندرية

كما تم تفقد محطة مصر بالإسكندرية وبرج إشاراتها، وتابع انتظام حركة القطارات ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.وأكد الوزير على اهمية التدريب على رأس العمل اثناء التشغيل العملى لزيادة الخبرة لأفراد التشغيل على النظام الحديث وعدم الاكتفاء بالتدريب النظرى بمعهد وردان وعدم الاكتفاء بالتدريب على أجهزة المحاكاه فقط.