أكد النائب محمد نوح أن الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة، مشددا على ضرورة إجراء المواءمات اللازمة لتدريب الطلاب وتأهيلهم، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وقال إن الكوادر البشرية المصرية ليست أقل كفاءة من نظيراتها في الخارج، مشيرا إلى أن أغلب العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي بدول الإمارات والسعودية وقطر من المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر.

الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى منظومة متكاملة ودعم من الدولة

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى منظومة متكاملة ودعم من الدولة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والاستفادة من الإمكانات المتاحة.