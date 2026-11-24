أ ش أ

بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الضفة الغربية وقطاع غزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السفير أندرياس فيدلر، آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء، اليوم /الثلاثاء/، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - ضرورة التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، والعمل المشترك على تهيئة الظروف المناسبة لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية فلسطينية أوروبية مشتركة لهذا الغرض.