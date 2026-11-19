حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها حفل لوريال.

سعر إطلالة ياسمين صبري

تألقت ياسمين صبري في الحفل بإطلالة راقية و ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

بلغ سعر فستان ياسمين صبري في الحفل 2310 ريال سعودي أي ما يقرب من 34 ألف جنيه مصري و نسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم من دار الأزياء العالمية cartier وبلغ ثمنها 7000 ريال أي ما يعادل 105 ألف جنيه مصري.

ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان ياسمين_صبري بحفل لوريال قائلا:" اللوك كامل متكامل من ناحية لون حلو و قوي و فستان انيق بقماشته و قصته و تنسيقها من ناحية الروج الاحمر مع الفستان و الشنطة الشوز المجوهرات و جمالها و كل شي ."

تابع:" لكن، قصة الفستان على جسمها بالجزء العلوي هلقد ضيق هذا كثير غلط ، لان ياسمين معروفة عندها ضخامة بمنطقة الاكتاف و الصدر و اختيار قماشة خفيفه و بلون قوي و قصة مسدودة بالكامل عاطي منظر كثير غلط لو الفستان بفتحة صدر V كان يطلع عليها افضل."