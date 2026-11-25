تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم النوات الشتوية لعام 2026-2027، والذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، إلى جانب نشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية، خاصة خلال شهري ديسمبر ويناير.

وتعد النوات من أبرز الظواهر الجوية التي تشتهر بها عروس البحر المتوسط خلال فصل الشتاء، حيث ترتبط كل نوة بموعد تقريبي ومدة زمنية تختلف باختلاف الظروف الجوية.

مواعيد نوات الشتاء في الإسكندرية 2026-2027

-نوة رياح الصليب الثانية: تبدأ يوم 20 أكتوبر 2026، وتستمر لمدة 3 أيام.

-نوة المكنسة: تبدأ يوم 16 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام، وتتميز عادة بنشاط الرياح وسقوط الأمطار.

-نوة باقي المكنسة: تبدأ يوم 22 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 4 أيام.

-نوة قاسم: تبدأ يوم 4 ديسمبر 2026، وتستمر لمدة 5 أيام، وتعد من النوات المعروفة بشدة الرياح والأمطار.

-نوة الفيضة الصغرى: تبدأ يوم 19 ديسمبر 2026، وتستمر لمدة 5 أيام.

-نوة عيد الميلاد: تبدأ يوم 28 ديسمبر 2026، وتستمر لمدة يومين.

-نوة رأس السنة: تبدأ يوم 2 يناير 2027، وتستمر لمدة 4 أيام.

-نوة الفيضة الكبرى: تبدأ يوم 12 يناير 2027، وتستمر لمدة 6 أيام، وتعد من أشهر النوات الشتوية في الإسكندرية.

-نوة الغطاس: تبدأ يوم 19 يناير 2027، وتستمر لمدة 3 أيام.

-نوة الكرم: تبدأ يوم 28 يناير 2027، وتستمر لمدة 7 أيام، وتشتهر بالأمطار الغزيرة.

-نوة الشمس الصغرى: تبدأ يوم 18 فبراير 2027، وتستمر لمدة 3 أيام.

-نوة السلوم: تبدأ يوم 2 مارس 2027، وتستمر لمدة يومين.

-نوة الحسوم: تبدأ يوم 9 مارس 2027، وتستمر لمدة 7 أيام.

-نوة الشمس الكبرى: تبدأ يوم 18 مارس 2027، وتستمر لمدة يومين.

-نوة عوة أو برد العجوزة: تبدأ يوم 24 مارس 2027، وتستمر لمدة 6 أيام.

ما أشد نوات الشتاء في الإسكندرية؟

تعد نوات المكنسة وقاسم والفيضة الكبرى والكرم من أشهر النوات التي ترتبط عادة بالتقلبات الجوية القوية، وسقوط الأمطار ونشاط الرياح، وقد تؤدي في بعض السنوات إلى اضطراب حركة الصيد والملاحة البحرية.

هل مواعيد النوات ثابتة كل عام؟

رغم ارتباط النوات بمواعيد موسمية معروفة لدى أهالي الإسكندرية، فإن توقيتاتها وشدتها الفعلية قد تختلف من عام إلى آخر، ولا يعني حلول موعد النوة بالضرورة سقوط أمطار غزيرة أو حدوث عاصفة.

وتناشد الجهات المعنية المواطنين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومحافظة الإسكندرية، للتعرف على حالة الطقس والتحذيرات الجوية أولًا بأول.