أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحصين 129 ألفًا و152 رأسًا من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، و71 ألفًا و737 رأسًا من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بإجمالي 200 ألف و889 رأسًا، ضد مرض الجلد العقدي، و71 ألفًا و737 رأسًا، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية، التي انطلقت يوم 25 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، في إطار جهود الدولة للوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

ووجّه المحافظ بمواصلة أعمال التحصين بجميع قرى ومراكز المحافظة، وتكثيف جهود الفرق البيطرية للوصول إلى المربين في أماكن تواجدهم، مع استمرار حملات التوعية بأهمية التحصين الوقائي والالتزام بالإرشادات البيطرية، مؤكدًا أن حماية الثروة الحيوانية تمثل أهمية كبيرة لدعم الإنتاج الحيواني والحفاظ على مصادر دخل الأسر الريفية.

من جانبه، أكد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، استمرار أعمال الحملة من خلال الفرق البيطرية المنتشرة بمختلف المراكز، إلى جانب تنفيذ برامج إرشادية لتوعية المربين بمواعيد التحصين وأهميته في الحد من انتشار الأمراض الوبائية، مع تقديم الخدمات البيطرية المستهدفة بالمجان وفقًا لخطة الحملة.

وناشدت محافظة المنيا جميع المربين سرعة التعاون مع الفرق البيطرية وتقديم الحيوانات المستهدفة للتحصين، والاستفادة من الخدمات المجانية التي توفرها الحملة، بما يعزز إجراءات الوقاية ويحافظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

