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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تشحن في 10 دقائق.. بيجو تعيد إحياء RCZ بكوبيه كهربائية خارقة

بيجو RCZ Vision
بيجو RCZ Vision
عزة عاطف

كشفت شركة «بيجو» الفرنسية النقاب رسميًا عن سيارتها الاختبارية الجديدة كليًا «RCZ Vision» خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2026، لتعيد من خلالها إحياء طراز الكوبيه الأيقوني الشهير «RCZ» برؤية تقنية ومستقبلية متقدمة. 

وتعد هذه السيارة نافذة استراتيجية تستعرض فيها العلامة ملامح لغتها التصميمية الجديدة المتمثلة في «مستقبل السنوريات»، إلى جانب إبراز قدراتها الهندسية والتقنية ضمن مجموعة «ستيلانتس».

إحياء التصميم الأيقوني بسقف الفقاعة المزدوجة

تستلهم «RCZ Vision» الخطوط العامة لطراز الكوبيه الكلاسيكي الذي أنتجته الشركة بين عامي 2009 و2015، مع الاحتفاظ بتصميم السقف ذي الفقاعة المزدوجة (Double-Bubble) والخطوط العضلية البارزة التي تمنح السيارة طابعًا هجوميًا يجمع بين الديناميكية والأناقة الرياضية. 

وتتميز بمقصورة زجاجية متصلة من الأمام إلى الخلف، وعجلات مدمجة في أطراف هيكل السيارة الخارجي لتعزيز الثبات والمظهر الجريء.

منظومة الحركة والأداء المعتمد على الحالة الصلبة

تعتمد السيارة الاختبارية على منصة «STLA One» الحديثة الخاصة بمجموعة ستيلانتس، وهي مجهزة بمنظومة دفع كهربائية بالكامل تولد قوة إجمالية تبلغ 500 حصان. 

وتستمد طاقتها من بطارية متطورة فائقة النحافة تعتمد على تقنية الحالة الصلبة (Solid-State Battery)، مما يتيح للسيارة تحقيق مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة وفق معيار (WLTP)، مع معدل استهلاك طاقة قياسي ومنخفض للغاية.

بنية كهربائية بجهد 1000 فولت وشحن فائق السرعة

بفضل الدعم الهندسي للمعمارية الكهربائية البالغة 1000 فولت، تتيح «RCZ Vision» قدرات شحن استثنائية تختصر الزمن اللازم لإعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 10 دقائق فقط. 

وتتكامل هذه الكفاءة التقنية مع أنظمة توجيه سلكية متقدمة (Steer-by-Wire) وعجلة القيادة التفاعلية المبتكرة «Hypersquare»، إلى جانب دعم مستويات متقدمة من القيادة الآلية (Level 2++) لتعزيز متعة القيادة والتحكم.

بيجو RCZ Vision سيارات بيجو الكهربائية معرض باريس للسيارات 2026 تقنية بطاريات الحالة الصلبة ستيلانتس STLA One

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