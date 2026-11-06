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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: نتائج الانتخابات الأمريكية قد تدفع أسعار النفط إلى التراجع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن نتائج الانتخابات الأمريكية تحمل مؤشرات على احتمالات حدوث تهدئة في التوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والطاقة خلال الفترة المقبلة.

الأسواق تترقب انعكاسات الانتخابات الأمريكية على أسعار الطاقة

وأوضح كمال، خلال لقاء ببرنامج على قناة «الحياة»، أن المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي كان ضبابيًا قبل الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه سبق أن تحدث قبل نحو شهر ونصف عن صعوبة تحديد اتجاهات الأسعار قبل اتضاح نتائج الانتخابات.

وأضاف أن نتائج الانتخابات أفرزت مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة الأمريكية، في ظل التغيرات التي طرأت على الأغلبية داخل الكونجرس، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من عدم الرضا عن أداء الإدارة الأمريكية، ويضع أمامها مؤشرات تستدعي مراجعة بعض السياسات.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تعزز التوقعات باتجاه الولايات المتحدة نحو تهدئة الأوضاع، بدلًا من التصعيد العسكري، موضحًا أن تغيير أساليب تنفيذ السياسات الخارجية من المواجهات العسكرية والتهديدات إلى التحركات السياسية والدبلوماسية قد يؤدي إلى تحقيق الأهداف ذاتها، ولكن بدرجة أقل من الاحتقان.

ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم بوجه عام من شأنه التأثير على أسعار الطاقة، مؤكدًا أن الأسواق قد تشهد هدوءًا في الأسعار مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن الدول الأوروبية لديها مصلحة كبيرة في تهدئة الأوضاع، نظرًا لاعتمادها على استيراد موارد الطاقة وعدم امتلاكها إنتاجًا محليًا كافيًا لتلبية احتياجاتها.

وأشار كمال إلى أن الأيام المقبلة ستكشف مدى انعكاس هذه التطورات السياسية على حركة أسعار النفط والأسواق العالمية، في ظل الارتباط الوثيق بين التوترات الجيوسياسية وتكاليف الطاقة.

أسامة كمال أسعار النفط الانتخابات الأمريكية أسواق الطاقة

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