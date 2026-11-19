قالت السفيرة ماريا فرناندا إسبينوسا، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام لا ينبغي أن ينظر إلى منصبه باعتباره وظيفة إدارية فحسب، بل يجب أن يمتلك رؤية واضحة وأن يؤدي دورًا محايدًا، مؤكدة أن الحياد شرط ضروري لقيادة المنظمة الدولية والتعامل مع الدول بصورة تخدم أهداف الأمم المتحدة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأمين العام يجب ألا ينتمي إلى أي حزب أو جهة، وأن يكون التزامه الوحيد بميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا هو السبيل الوحيد لقيادة الدول والقيام بدور مفيد في منع الصراعات.

وأوضحت أن دور الأمم المتحدة لا يقتصر على منع النزاعات، بل يشمل أيضًا نشر المكاتب الأممية في الدول والمناطق التي تشهد صراعات، بما يساعد على دعم جهود الوساطة والتعامل مع الأزمات على أرض الواقع.

وأشارت إلى وجود العديد من المبادرات وجهود الوساطة، لافتة إلى الدور القيادي الذي تشهده عملية الوساطة في الشرق الأوسط، وكذلك الدور القيادي الذي تؤديه باكستان في حرب إيران، موضحة أن عددًا من الأطراف الإقليمية يتولى أدوارًا قيادية في هذه الجهود.

وأكدت أن دور الأمين العام للأمم المتحدة يتمثل في الوجود في الصفوف الأولى للتعامل مع النزاعات، مع إمكانية أداء دور داعم في بعض الأحيان، مشددة على ضرورة أن يكون الأمين العام صاحب موقف واضح ومصممًا على التحرك، وأن تعمل المنظمة على نشر مكاتبها في الدول والمناطق المختلفة.