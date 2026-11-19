أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن حزب مستقبل وطن يمتلك رؤية شبابية مختلفة وإيقاعًا سريعًا في العمل، مشيدًا بأدائه التنظيمي وقدرته على تنفيذ المبادرات والشراكات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته بفعالية توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وحزب مستقبل وطن، لتطوير 27 مركز شباب في 27 محافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية لخدمة المواطنين.

تطوير مراكز الشباب

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمبادرة الحزب للتواصل مع الوزارة وعرض المساهمة في تطوير مراكز الشباب، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وأدواته المختلفة.

وأوضح جوهر نبيل أن العمل داخل الوزارة والحزب يقوم على الفكر الشبابي وروح الفريق، بحيث يؤدي كل فرد دوره وفق خطة واضحة تستهدف تحقيق الإنجازات، مع التعلم من الأخطاء والعمل على تصحيحها.

وشدد الوزير على أن دعم الحكومة لا يعني أنها لا تخطئ، قائلًا إن المسؤولين بشر، وليس من الضروري أن تكون جميع القرارات أو التصريحات صحيحة، مؤكدًا أن الاعتراف بالخطأ وتصحيحه أمر ضروري طالما أن الهدف المشترك هو مصلحة الدولة المصرية والمواطن.

واختتم جوهر نبيل بالتعبير عن تفاؤله بنجاح بروتوكول التعاون، متطلعًا إلى امتداد الشراكة مع حزب مستقبل وطن إلى مجالات ومستويات أخرى خلال الفترة المقبلة.