أطلق طلاب الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة توعوية بعنوان "بره الكادر"، لمناهضة مظاهر العنف في الأعمال الدرامية، تحت شعار "مشهد بينتهي.. أثر ما بينتهيش"، وذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الوعي المجتمعي والاهتمام ببناء الإنسان المصري وترسيخ القيم الإيجابية.

وتأتي الحملة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان حمادة، والأستاذة الدكتورة أسماء عز الدين، وبإعداد الطلاب: نرمين فايق، ومحمد سماحة، وأحمد عبد القوي، وزياد السيد، وميرنا رشاد، وأمينة سيد، وإيناس علي، وأحمد حمدي.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على التأثيرات النفسية والاجتماعية لمشاهد العنف التي تتضمنها بعض الأعمال الدرامية، وما قد تتركه من آثار ممتدة على سلوكيات أفراد المجتمع، لا سيما الأطفال والشباب، في ظل الدور المؤثر الذي تلعبه الدراما في تشكيل الوعي والاتجاهات المجتمعية.

كما تسعى "بره الكادر" إلى تعزيز الوعي بخطورة تطبيع العنف من خلال المحتوى الدرامي، وتشجيع صناع الأعمال الفنية والإعلاميين على تبني محتوى أكثر مسؤولية، يوازن بين حرية الإبداع والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تقديم رسالة إعلامية وفنية إيجابية.

وتؤكد الحملة من خلال شعارها "مشهد بينتهي.. أثر ما بينتهيش" أن تأثير المشاهد الدرامية لا يتوقف بانتهاء عرضها على الشاشة، بل قد يمتد إلى الواقع، ويترك انعكاسات على أفكار الأفراد وسلوكياتهم، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية المحتوى الدرامي وتأثيره.