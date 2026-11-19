استقبل حزب مستقبل وطن، الطالبة ميار الشوربجي، بطلة تحدي القراءة، ومرافقيها، قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، في رحلة تأتي تقديرًا لتفوقها وتميزها، واحتفاءً بدور كل من ساهم في رعاية موهبتها ودعم مسيرتها.

وشهد الاستقبال أجواء من السعادة والترحيب بميار الشوربجي ومرافقيها، مع تمنيات الحزب لهم برحلة عمرة مقبولة وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

مستقبل وطن يستقبل بطلة تحدي القراءة ميار الشوربجي

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن عن إهداء 15 رحلة عمرة مجانية، تشمل الطالبة ميار وأسرتها، إلى جانب عدد من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بمدرستي حمدي الشرابي ومحمود المغربي بمحافظة كفر الشيخ، تقديرًا لدورهم في دعم الطالبة ورعاية موهبتها ومساندتها حتى تحقيق هذا الإنجاز.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص حزب مستقبل وطن على تكريم النماذج المتميزة من أبناء مصر، وتقدير جهود المعلمين والمؤسسات التعليمية في اكتشاف المواهب ورعايتها، وتشجيع التفوق والتميز في مختلف المجالات.