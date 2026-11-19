قالت السفيرة ماريا فرناندا إسبينوسا، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن تفعيل الدبلوماسية الوقائية وآليات الإنذار المبكر يمثل جزءًا أساسيًا من مقترحها لإصلاح المنظمة الدولية، مؤكدة ضرورة امتلاك الأمين العام أدوات تساعد على رصد الأزمات قبل تفاقمها، وتحويل المؤشرات الأولية إلى تحليلات وقرارات مبكرة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مقترحها يتضمن تطوير وسائل الإنذار المبكر والآليات التي يمكن تطبيقها على الموارد المتاحة، بما يسمح بتحويل المؤشرات إلى تحليل وإنذار وقرار مبكر، مشيرة إلى أن الوقت المتاح أمام الأمم المتحدة للتحرك واتخاذ خطوات جادة ضيق للغاية.

وأوضحت أن الإصلاح يجب أن يساعد على كشف الأمور والعوامل التي قد تطرأ وتنذر بنشوء الأزمات، لافتة إلى أن وجود مؤشرات للإنذار لا يعني بالضرورة أن تتحول تلقائيًا إلى قرارات، وهو ما يستدعي العمل على تطوير هذه الآليات بصورة تضمن فاعليتها.

وشددت على أن الإنذار المبكر لا ينبغي أن يظل مجرد مفهوم أو فكرة، بل يجب أن يتحول إلى أسلوب عمل ومبدأ تشغيلي داخل الأمم المتحدة، بما يضمن التعامل مع المؤشرات الأولية للأزمات وتحويلها إلى تحركات فعلية.

وأكدت ضرورة العمل المشترك من أجل اتخاذ قرارات استباقية واقعية، تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، موضحة أن ذلك يتطلب انخراط الأمين العام واستخدام جميع الأدوات المتاحة له، إلى جانب مشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسائر الدول.

وذكرت، أن الاستجابة للأزمات تتطلب اتخاذ قرارات مهمة، مشيرة إلى أن ذلك يعيد التأكيد على ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدور المحوري للمنظمة في منع الحروب وحماية الشعوب.