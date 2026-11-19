أكد البيت الأبيض، أن قادة أمريكا وروسيا والصين تبادلوا وجهات النظر بشكل معمق حول الوضع الدولي الراهن، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال البيت الأبيض، إن قادة أمريكا وروسيا والصين ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

وأضاف البيت الأبيض: “ترامب وبوتين وشي ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي”.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن قضية الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون من أبرز القضايا التي تتناولها المحادثات التاريخية مع رؤساء الصين وروسيا، والمنعقدة في مدينة "شنتشن" الصينية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وتابع ترامب -في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها قبيل انطلاق المحادثات الثلاثية- قائلا: "سنتحدث عن كل المشاكل إضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد تناقشت أنا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأنها بشكل مطول اليوم، أعتقد أنه سيحدث شئ ما كما أعتقد أنه والطرف الآخر راغبين في وضع نهاية لهذه الحرب".

