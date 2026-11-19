قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن قضية الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون من أبرز القضايا التي تتناولها المحادثات التاريخية مع رؤساء الصين وروسيا، والمنعقدة في مدينة "شنتشن" الصينية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وتابع ترامب -في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها قبيل انطلاق المحادثات الثلاثية- قائلا: "سنتحدث عن كل المشاكل إضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد تناقشت أنا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأنها بشكل مطول اليوم، أعتقد أنه سيحدث شئ ما كما أعتقد أنه والطرف الآخر راغبين في وضع نهاية لهذه الحرب".

وصرح أن الكثير من الرؤساء السابقين تجنبوا الحديث مع دول كانت لديهم اختلافات معها، مؤكدا أن المشاكل لا تحل برفض الحديث عنها، وأنه لم يتم التوصل إلى سلام أبدا عبر رفض فرص الانخراط في الحديث.

وأضاف الرئيس الأمريكي إنه والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمامهم قضايا كبيرة لمناقشتها في القمة الثلاثية اليوم، مضيفا "كرؤساء ثلاث من أكبر الدول حول العالم نحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على حوار مفتوح وبناء حول العديد من القضايا التي لا تؤثر على شعوبنا فقط بل على الكوكب بأكمله ".

كما أكد ترامب أن الدول الثلاث بصفتهم أكبر قوى نووية حول العالم، فإنه منوط بهم مناقشة كيفية تقليص عدد الأسلحة النووية حول العالم وتقليل مخاطر استخدامها، وهي القضية التي وصفها بالصعبة إذ أكد أن نزع السلاح النووي والتعاون أمران مهمان، لكنه من الصعب للغاية على الدول التخلي عنهما. وأكد في السياق ذاته أنه "لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن سعادته البالغة بأن سمحت زيارته الحالية إلى الصين بانعقاد اللقاء الثلاثي الأول من نوعه بين قادة أمريكا والصين وروسيا، وهو ما قال إنه أمرا تاريخيا.