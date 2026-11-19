أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأمور سارت على ما يرام وتم بناء علاقات رائعة مع الرئيسين بوتين وشي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث خيارات تتعلق بالغازات والأسلحة البيولوجية، في ظل تقارير عن تهديد محتمل باستخدام قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، أن هناك مؤشرات على بحث إيران استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية، بعدما جرى استبعادها من المسار النووي، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية أكثر صعوبة، وأن طهران تبحث خيارات أخرى.