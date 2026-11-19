علق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بسخرية لاذعة على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيريه الصيني والروسي بـ"الصديقين".

وكتب توسك عبر منصة "إكس": "اللهم احمنا من مثل هؤلاء الأصدقاء".

وجاء تعليق توسك بالتزامن مع مشاركته، الخميس، في اجتماع بالعاصمة الألمانية برلين لما يُعرف بـ"تحالف الراغبين"، وهو تجمع يضم أبرز حلفاء أوكرانيا، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ترامب يشيد بعلاقته مع بوتين وشي

وكان ترامب قد أشاد بالعلاقة الشخصية القوية التي تربطه بالزعيم الصيني شي جين بينج، وذلك خلال لقاء جمعهما قبيل اجتماعهما المشترك لاحقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكما فعل سابقاً مع بوتين، وصف ترامب شي بأنه "صديقه".

انتهاء قمة شنتشن الثلاثية دون اختراق واضح

وعاد الرئيس الأمريكي إلى واشنطن بعد قمة ثلاثية غير مسبوقة جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة أبيك في شنتشن، دون أن تسفر عن أي اختراق ملموس.

وبمجرد انتهاء الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعة، حوّل ترامب اهتمامه إلى الداخل الأمريكي، عبر منشورات على منصته "تروث سوشيال"، دعا فيها المشرعين الجمهوريين إلى إقرار قانون زراعي جديد قبل موسم زراعة 2027، مشيداً بدعمه للمزارعين ومربي الماشية، كما هنأ فريق الكرة الطائرة النسائي بجامعة أندرسون في كارولينا الجنوبية بعد فوزه ببطولة حديثة.

اجتماع بلا اختراق أو اتفاق ملموس

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، انتهى قادة القوى النووية الثلاث الكبرى في العالم، والذين لقراراتهم عواقب بعيدة المدى على الأمن العالمي، لكن الاجتماع انتهى دون إعلان عن أي اختراق أو اتفاق ملموس بشأن القضايا الرئيسية التي نوقشت.