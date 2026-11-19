قضت دائرة الجنايات بمحكمة أسوان الإبتدائية غيابيًا بإعدام 8 متهمين شنقًا بعد إدانتهم فى قضية قتل 4 شباب من إحدى العائلات بمنطقة عتوت في مرسى علم، على خلفية خلافات ثأرية بين عائلتين .

وجاء قرار المحكمة بعد نظر القضية على مدار عدد من الجلسات، ومتابعة إجراءات التقاضي المتعلقة بالواقعة، حيث استمعت المحكمة إلى ما تضمنته أوراق القضية من اتهامات وأدلة، قبل أن تصل إلى قرارها بإصدار حكم الإعدام بحق المتهمين الـ8 غيابيًا.

محكمة

وشهدت القضية تطورات خلال جلسات المحاكمة، إذ كانت المحكمة قد قررت تأجيل نظرها في الجلسة السابقة التي عُقدت أمس الأربعاء، لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل أن تصدر حكمها اليوم الخميس، لتنتهي بذلك مرحلة نظر القضية أمام محكمة الجنايات بصدور الحكم بحق المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقتل 4 فى جبال مرسى علم فى حادث إرتبط بخلافات ثأرية بين عائلتين ، الأمر الذى أسفر عن سقوط الضحايا الأربعة ، وفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها .

وعقب وقوع الحادث، بدأت الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد دور المتهمين في ارتكاب الجريمة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظر الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي انتهت إلى صدور حكم بإعدام المتهمين الثمانية شنقًا.