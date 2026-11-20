أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد استمرار تنفيذ أعمال صيانة وترميم الطرق ومعالجة الهبوط وإنشاء المطبات بعدد من المواقع بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية .

ترميم الطرق الداخلية والحفر الأرضية

وأوضحت المديرية أن الأعمال الجارية، التي تأتي وفقًا لتوجيهات المهندس الاستشاري أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام الطرق والنقل، شملت مركز الداخلة، حيث جرى إصلاح الهبوط والحفرة الموجودة أمام بنك مصر باستخدام الخرسانة، إلى جانب ترميم مطب أمام موقف إكسبريس.

وفي مدينة بلاط، تضمنت الأعمال إنشاء مطب قبل مدخل مدرسة الزراعة باستخدام البلاط، فضلًا عن ترميم مطب أمام مسجد بلاط الشرقي بالخرسانة، بما يتناسب مع طبيعة كل موقع واحتياجاته الفنية.

وأكدت المديرية استمرار أعمال المتابعة والصيانة بمختلف مراكز المحافظة الخمسة، مع توجيه فرق العمل إلى المواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل، سواء لمعالجة الهبوط أو ترميم الأجزاء المتضررة أو إنشاء المطبات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة العمل المستمرة لمديرية الطرق والنقل، للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وتحسين حركة المرور والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها قائدو المركبات والمواطنون.