نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، عددًا من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة أنتِ الحياة، بقرية بغداد التابعة لمركز باريس، وذلك في إطار دعم المرأة وتقديم الخدمات المجتمعية والصحية للسيدات والفتيات .

خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي

وشملت الفعاليات تقديم خدمة التصوير المجاني للسيدات والفتيات، لاستخراج بطاقات الرقم القومي دون تحمل أي أعباء مالية، بما يسهم في تسهيل حصولهن على الخدمات الحكومية وإثبات هويتهن.

كما تضمنت الأنشطة تنظيم قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية صحة المرأة، جرى خلالها إجراء تحاليل وفحوصات طبية فورية للكشف عن مؤشرات ضغط الدم والسكر والاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية، مع تحويل الحالات التي تستدعي مزيدًا من الفحص والمتابعة الطبية.

وفي الجانب التوعوي، عُقدت جلسة «دوار» ولقاء تثقيفي تناول عددًا من القضايا المجتمعية المهمة، من بينها مناهضة جميع أشكال العنف، ونبذ التنمر وتعزيز ثقافة قبول الآخر، إلى جانب التأكيد على أهمية احترام كبار السن.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار جهود المبادرات المجتمعية للوصول إلى السيدات والفتيات بالمناطق والقرى، وتوفير الخدمات الصحية والتوعوية والاجتماعية لهن بالمجان.