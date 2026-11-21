تأتي لكزس GX 2027 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تصميم يجمع بين الخطوط الخارجية القوية والهيكل ذي الأبعاد الكبيرة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.



وتعتمد السيارة على ملامح تجمع بين الطابع الرياضي والعملية، مع مقصورة تضم مجموعة من التقنيات الحديثة ووسائل الحماية، إلى جانب قدرات الدفع الرباعي.



لكزس GX 2027

محرك لكزس GX 2027

تعتمد لكزس GX 2027 على محرك بنزين V6 بسعة 3.4 لتر، مزود بشاحني تيربو، ويولد قوة تصل إلى 349 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 649 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD، كما تصل السرعة القصوى إلى 175 كيلومترًا في الساعة، بينما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 6.5 ثانية.

أبعاد لكزس GX 2027

تظهر الأبعاد الهندسية اتساع الهيكل الخارجي لسيارة لكزس GX 2027، إذ يبلغ طولها 5,005 مم، ويصل عرضها إلى 2,114 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,935 مم.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، مع تسجيل وزن يصل إلى 2,574 كجم دون ركاب، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تبلغ 1,291 لترًا.

تجهيزات لكزس GX 2027

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث تأتي المقاعد بكسوة جلدية فاخرة، مع توفير تعديلات كهربائية لمقعد السائق تشمل خاصية حفظ الذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد، وباقة من أنظمة الأمان.

لكزس GX 2027

وتأتي لكزس GX 2027 بشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، تدعم تطبيق آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، وهو ما يتيح ربط الهواتف الذكية بالنظام دون الحاجة إلى توصيل كابل.

كما تتوفر السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، لعرض بيانات القيادة والمعلومات المرتبطة بالسيارة أمام السائق. وتتكامل الشاشات مع نظام صوتي Lexus Premium يضم 10 سماعات.