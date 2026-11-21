عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، جلسة مباحثات ثنائية بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، في مستهل الجولة التفقدية للمشروعات التنموية بالمحافظة.

واستعرض الجانبان أهم المشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

معدلات تنفيذ المشروعات

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالمحافظات، والعمل على تعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات العامة وفقًا للأولويات التنموية واحتياجات المواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء أهدى محافظ السويس درع المحافظة إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديرًا لجهوده فى متابعة التنفيذ والتعاون والاستجابة مع المحافظة لضمان أن يكون للمشروعات أثر تنموي يشعر بها المواطن.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الزيارة عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، تشمل مرافق الصرف الصحي والطرق والري والإسكان والصحة.