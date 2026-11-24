شن الإعلامي أمير هشام هجومًا على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة فنية غير معتادة، وافتقد هويته وشخصيته داخل الملعب.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورت» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، إن عموتة ليس المدرب المناسب لقيادة الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بأسلوب لعب وفلسفة مختلفة تمامًا عما اعتادت عليه جماهيره.

وأضاف: «الأهلي لم يكن قادرًا على الاحتفاظ بالكرة أو تنفيذ ثلاث تمريرات متتالية، وبيراميدز كان يلعب بأسلوب الأهلي، وكأن هوية الأهلي تحولت إلى بيراميدز».

وأوضح أن شخصية الأهلي داخل الملعب كانت ضعيفة خلال المواجهة، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن يصل إلى مرحلة انتقاد الفريق بهذه الصورة، لكن ما حدث أمام بيراميدز يعكس حجم التراجع الفني.

وأشار أمير هشام إلى أن الأهلي ظهر بصورة عشوائية، وشهدت المباراة أخطاء فنية عديدة من الجهاز الفني بقيادة عموتة، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي لم تكن مقتنعة بأداء الفريق منذ بداية الموسم، حتى بعد الفوز على الزمالك، بسبب إدراكها أن الفريق يمتلك إمكانات أكبر بكثير من المستوى الذي يقدمه حاليًا.