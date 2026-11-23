أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخله لدى مجلس إدارة شركة «إنفيديا» للضغط من أجل إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، كاشفًا أنه أجرى اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع أعضاء المجلس لإقناعهم بالتراجع عن قرار استبعاده، في خطوة أثارت انتقادات حادة من قيادات الحزب الديمقراطي، الذين اتهموه بتقديم مصالح أسواق المال على حساب الأمن القومي الأمريكي.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «CNBC»، إنه تحدث مع مجلس إدارة الشركة قبل اتخاذ قرار إعادة هوانغ إلى منصبه، مضيفًا: «لقد فعلوا ما أردناه»، في إشارة إلى استجابة المجلس للضغوط التي مارسها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه كان مقتنعًا بضرورة عودة هوانغ، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت تحقيقًا موسعًا بشأن المخاوف الأمنية المرتبطة به، وقدمت ضمانات لمجلس إدارة الشركة بعدم وجود مخاطر أمنية معروفة تحول دون عودته.

وأكد ترامب أن هوانغ لم يرتكب أي مخالفات، وإن أشار إلى أنه اتخذ قرارات غير صائبة فيما يتعلق بعلاقاته الشخصية خارج إطار الزواج.

ترامب يعترف بتأثير أسهم إنفيديا على قراره

وفي إشارة إلى التداعيات الاقتصادية للأزمة، سُئل ترامب عما إذا كان تراجع أسهم «إنفيديا» عقب استبعاد هوانغ من منصبه قد أسهم في تدخله لإعادته، فأجاب بالإيجاب، لكنه شدد على أن الأهمية الأكبر تكمن في مستقبل الشركة وقدرات رئيسها التنفيذي.

وقال ترامب إن هوانغ يمتلك قدرات استثنائية، مضيفًا في وصف لافت: «لديه رقائق أخرى في دماغه لا يعرف أحد عنها شيئًا»، في إشارة إلى خبرته التقنية وقدرته على قيادة الشركة.

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت إعادة هوانغ إلى منصبه، في خطوة مفاجئة أعقبت قرارًا سابقًا باستبعاده، وسط جدل يتعلق بعلاقات شخصية وشبهات أمنية مرتبطة بعلاقته بسيدة أعمال صينية تُدعى أليس هوانغ، يُشتبه في صلتها بأنشطة تجسس لصالح الصين، دون وجود ما يثبت بصورة قاطعة صحة هذه الاتهامات.

كما ارتبطت القضية بتحقيقات بشأن شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي يُشتبه في تورطها في انتهاك قيود التصدير الأمريكية وتهريب رقائق متطورة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين.

الديمقراطيون: ترامب يضحي بالأمن القومي من أجل الأسهم

وأثارت اعترافات ترامب موجة انتقادات داخل الحزب الديمقراطي، إذ اتهم السيناتور روبن غيج الرئيس الأمريكي بالتضحية بالأمن القومي من أجل دعم أسواق الأسهم، مطالبًا بالتحقيق في معاملات الأسهم التي جرت قبل الإعلان عن إعادة هوانغ إلى منصبه.

وقال غيج، في منشور عبر منصة «إكس»، إن البيت الأبيض الحالي هو الأكثر فسادًا في التاريخ، داعيًا إلى التدقيق في أي تعاملات مالية سبقت الإعلان عن القرار.

من جانبها، وصفت السيناتور إليزابيث وارن إعادة هوانغ إلى منصبه بأنها خطوة غير مسؤولة، مؤكدة أن القرار لن يوقف التحقيقات الجارية في الكونجرس بشأن مدى التزام «إنفيديا» بقيود تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين.

وطالبت وارن الإدارة الأمريكية بالكشف عن المعلومات والضمانات التي قدمها كبار المسؤولين للشركة لتبرير عودة هوانغ إلى منصبه، والجهات التي وافقت على تقديم تلك الضمانات.

ماسك يرحب بعودة هوانغ.. وتحقيقات الكونجرس مستمرة

في المقابل، رحب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بقرار إعادة هوانغ، بعدما سبق أن وصفه بأنه شخصية لا يمكن تعويضها، وشبّه استبعاده بإخراج لاعب كرة السلة مايكل جوردان من فريقه، وكتب تعليقًا عبر منصة «إكس» قال فيه: «تم تصحيح الخطأ».

وتأتي التطورات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انقسامًا بشأن سياسة تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، بين مسؤولين يدعون إلى تشديد القيود لحماية الأمن القومي، وآخرين يرون أن استمرار وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى الأسواق الخارجية قد يعزز اعتماد الدول الأخرى عليها بدلًا من تطوير بدائل منافسة.

ومن المقرر أن يمثل هوانغ أمام لجنة تحقيق تابعة للكونجرس يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، ضمن التحقيقات المتعلقة بشركة «ميغاسبيد» وشبهات تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.