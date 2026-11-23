أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد استئناف الحرب ضد إيران بعد حلول رأس السنة.

ووفق فوكس نيوز، فإن ترامب يرجّح أن يحدث ذلك خلال أيام قليلة من انتهاء فترة الأعياد، في ظل تعثر المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.

واستندت الشبكة في تقريرها الصحفي إلى تصريحات ترامب، الذي قال إن المفاوضات لا تحقق تقدماً رغم استمرار الاتصالات، وأن الإيرانيين يتحدثون طوال الوقت، دون تقدم.

وتشير التصريحات، وفق التقرير، إلى أن ترامب يميل إلى العودة للخيار العسكري بعد رأس السنة، من دون أن تعني صدور قرار نهائي معلن باستئناف الحرب أو تحديد موعد رسمي لبدئها.

وأظهرت تصريحات أخرى نقلتها «فوكس نيوز» أن ترامب قال: «سنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير»، من دون أن يعلن موعداً محدداً لشن هجوم جديد.

كما نقلت رويترز عنه قوله إنه لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن إيران، وإنه سيبحث الأمر بعد بداية العام الجديد.