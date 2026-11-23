تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في 19 شهرًا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مع تحسن ثقة المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي، وتراجع المتعاملين عن رهاناتهم بشأن اتجاه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة أكثر حدة خلال اجتماعه الشهر المقبل.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0985 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3111 دولار، ليسجل كل منهما مكاسب لليوم الثاني على التوالي.

وكتب محللو بنك أو سي بي سي في مذكرة: “قبل أسبوعين، دفعت لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة عوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع، ورفعت الدولار أمام عملات الأسواق المتقدمة. لكن خلال الأسبوع الماضي، تحولت صدمة أسعار الفائدة إلى صدمة مرتبطة بالنمو”.

وتذبذب الدولار النيوزيلندي بين الارتفاع والانخفاض، وسجل في أحدث تعاملات تراجعًا بنسبة 0.1% إلى 0.5468 دولار، مواصلًا خسائره لليوم العاشر على التوالي، ومسجلًا أضعف مستوى له منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في مارس 2009.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة كابيتال إيكونوميكس في ويلينجتون: “يبدو أن معظم ضعف الدولار النيوزيلندي هذا العام يعكس بالفعل التحول السلبي في فروق أسعار الفائدة، لكن التراجع الأخير يبدو أقرب إلى حركة تقليدية للابتعاد عن المخاطر، مدفوعة بالتطورات في سوق الأسهم”.

وفي المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.66415 دولار، متعافيًا بعد 9 جلسات متتالية من الخسائر.

وصعد الدولار الأمريكي 0.3% أمام الين إلى 158.95 ين، مع تراجع الإقبال على العملة اليابانية كملاذ آمن، في وقت أغلقت فيه الأسواق اليابانية أبوابها الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 103.72، ليواصل الابتعاد عن أعلى مستوى سجله الخميس الماضي، والذي كان الأقوى منذ أبريل 2025، قبل إعلان الرسوم الجمركية المعروفة باسم “يوم التحرير”.

وقال إريك روبرتسن، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والائتمان في بنك ستاندرد تشارترد في دبي: “نتوقع أن يواصل الدولار تفوقه”، مشيرًا إلى فروق أسعار الفائدة، ومؤشرات على تحقيق مكاسب قوية في الإنتاجية داخل الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب التراجع النسبي في المخاطر السياسية مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا.

وأضاف: “إذا ارتفع تجنب المخاطر على مستوى العالم، فمن المفترض أن يستفيد الدولار أيضًا”.

وبعد موجة الاضطراب التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، يبدو أن إقدام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحرك حاد لمواجهة التضخم لم يعد مطروحًا على الطاولة.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال يبلغ 93.5% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، مقابل احتمال 6.5% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفي المقابل، اختفت بالكامل من تسعير الأسواق احتمالية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعدما كانت تبلغ 11.5% قبل أسبوع.