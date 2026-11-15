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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الذكاء الاصطناعي والمخلفات الصلبة والتغيرات المناخية.. ملفات رئيسية على أجندة الأسبوع التدريبي الـ15 للتنمية المحلة بسقارة| تفاصيل

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، ورفع كفاءة العاملين بها، بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ أسبوع تدريبي جديد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يستهدف تنمية مهارات العاملين والقيادات المحلية، ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتنمية والبيئة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الخامس عشر، اليوم الأحد 15 نوفمبر، وتستمر حتى 19 نوفمبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام المالي 2026/2027.

تعزيز التعاون بين ملفات التنمية المحلية

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين ملفات التنمية المحلية والبيئة والسكان، مع الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في دعم عمليات التخطيط ومتابعة تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها، إلى جانب نشر مفاهيم الاستدامة وحسن إدارة الموارد، بما يساعد على تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة التعامل مع القضايا والتحديات ذات الأولوية.

وأوضحت منال عوض أن الأسبوع التدريبي الحالي يتضمن تنفيذ 3 برامج تدريبية تستهدف تطوير الجوانب الفنية والإدارية للعاملين والقيادات المحلية، ويأتي في مقدمتها برنامج ديناميكيات السكان ومتابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

برنامج مكثف لبناء قدرات مسؤولي الإدارات البيئية والمحلية

كما تشمل البرامج التدريبية برنامجًا مكثفًا لبناء قدرات مسؤولي الإدارات البيئية والمحلية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والاقتصاد الدائري، والتغيرات المناخية، إلى جانب تنمية المهارات الإدارية، فضلًا عن برنامج إعداد رئيس مركز ومدينة وحي رقم 4، المستوى الثاني، لاستكمال تأهيل القيادات المحلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن البرامج التدريبية جرى اختيارها لتتناول عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير منظومة العمل المحلي.

برنامج الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن برنامج الذكاء الاصطناعي يستهدف تدريب المشاركين على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تحليل المؤشرات السكانية ومتابعة الأداء وتقييم النتائج، بينما يركز البرنامج البيئي على تطوير الخبرات الفنية والإدارية اللازمة للتعامل مع تحديات المخلفات الصلبة والتغيرات المناخية.

وأضاف أن الأسبوع التدريبي يتضمن أيضًا استكمال تأهيل القيادات المحلية، وإعدادها للقيام بمهامها التنفيذية والإشرافية بكفاءة، بما يدعم تطوير الأداء داخل الوحدات المحلية وتحسين مستوى العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

برنامج الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وزارة التنمية المحلية منال عوض

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