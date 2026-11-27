حمّل الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، المدرب الحسين عموتة المسولية الكاملة عن تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن المدير الفني يتحمل مسئولية الأداء الجماعي للفريق والأسلوب الذي يظهر به داخل الملعب.

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وقال حسن المستكاوي، في تصريحات إذاعية، إن عموتة مسئول بنسبة 100% عما يحدث مع الأهلي، موضحًا أن ظهور الفريق بصورة جماعية متراجعة وعدم قدرته على تقديم كرة قدم جماعية جيدة، يعكسان وجود مشكلات فنية يتحمل المدرب مسئوليتها.

وأضاف المستكاوي أنه يرفض منذ فترة طويلة تقييم المدربين بناءً على سيرتهم الذاتية فقط، مشيرًا إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح أي مدرب هو امتلاكه فلسفة واضحة، وقدرته على تقديم أداء جديد ومتطور مع الفريق، إلى جانب تطوير مستوى اللاعبين والأداء الجماعي.

وتابع أن عموتة لم يكن مقنعًا بالنسبة له منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية الفنية للأهلي، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالشكل الذي اعتادت عليه جماهيره، في الوقت الذي كانت فيه إدارة النادي تتبنى موقفًا مختلفًا عن الانتقادات الموجهة للمدرب.

وأكد أن قرار إقالة عموتة جاء متأخرًا، موضحًا أن تراجع الأداء ووجود مشكلات فنية على المستوى الجماعي كانا واضحين منذ فترة، وكان من الممكن الانتباه إليهما مبكرًا.