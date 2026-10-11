كيميتش يرد على المشككين في دوره مع منتخب ألمانيا: الأفضلية دائمًا للاعبين الأفضل

رد جوشوا كيميتش، قائد منتخب ألمانيا ونجم بايرن ميونيخ، على الانتقادات التي شككت في مكانته ودوره مع المنتخب الوطني، مؤكدًا ثقته في قدراته وإمكاناته، وتمسكه بطموحه في الحفاظ على موقعه بين أفضل اللاعبين.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلًا بشأن مستقبل كيميتش مع المنتخب الألماني، بعدما أجرى الجهاز الفني تغييرات على قائمة الفريق خلال المباريات الدولية الأخيرة، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، الذين قدموا مستويات لافتة، ما أثار تساؤلات حول مدى ضمان قائد المنتخب مكانه في التشكيل الأساسي.

كيميتش: أركز على أدائي ولا أهتم بالضجة المثارة

شارك كيميتش في أول مباراتين للمنتخب الألماني خلال الفترة الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية، أمام هولندا واليونان، قبل أن تشهد المباراتان التاليتان أمام صربيا واليونان تغييرات في قائمة الفريق، ليلفت ألكسندر بافلوفيتش وتوم بيشوف، زميلاه في بايرن ميونيخ، الأنظار بأدائهما.

وأعادت هذه التطورات فتح النقاش حول دور كيميتش في المرحلة المقبلة، خاصة بعد تصريحات أوليفر كان، حارس مرمى ألمانيا السابق، التي أشار خلالها إلى أن اللاعب لم يعد يضمن المشاركة أساسيًا بصورة تلقائية، إلى جانب تأكيد لوثار ماتيوس، القائد السابق للمنتخب الألماني، ضرورة إثبات قدراته القيادية.

لكن كيميتش أكد أنه لا يمنح هذه الانتقادات اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن تركيزه ينصب على مستواه داخل الملعب.

وقال لاعب الوسط الألماني، عقب تعادل بايرن ميونيخ مع أوغسبورغ بنتيجة 2-2 في الدوري الألماني، مساء السبت: «أمارس هذا العمل منذ 11 عامًا، وأعرف كيف تسير الأمور في هذا المجال».

وأضاف: «لم أتابع الأمر على الإطلاق، ولكن لدي انطباع بأن ضجة كبيرة أثيرت حوله. الشيء الوحيد الذي يمكنني، بل يجب عليّ، التركيز عليه هو أدائي، وهذا ما أفعله، وما فعلته على مدار الأعوام الـ11 الماضية، وسأواصل القيام به».

قائد ألمانيا يتمسك بطموحه في الحفاظ على مكانه

وشدد كيميتش على أن المنافسة داخل المنتخب الألماني يجب أن تعتمد على مستوى اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة، مؤكدًا أن هدفه الدائم هو الوجود ضمن أفضل العناصر في صفوف الفريق.

وقال نجم بايرن ميونيخ: «في النهاية، يشارك أفضل اللاعبين دائمًا، وقد نجحت على مدار الأعوام العشرة الماضية في أن أكون من بين الأفضل. وهذا هو هدفي، وهو ما أعمل من أجله كل يوم، ثم أحرص على تقديم المستوى المطلوب كل ثلاثة أيام».

وتعكس تصريحات كيميتش تمسكه بالمنافسة على مكانه داخل المنتخب، في ظل ظهور أسماء شابة تسعى إلى استغلال فرصتها وإثبات أحقيتها بالمشاركة، وهو ما يفتح الباب أمام منافسة قوية في خط الوسط خلال المرحلة المقبلة.

ماكس إيبرل يدافع عن كيميتش

من جانبه، دافع ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، عن كيميتش، منتقدًا التشكيك في قدراته ومكانته، ومؤكدًا أن اللاعب يمتلك صفات قيادية واضحة داخل الملعب.

وقال إيبرل: «تابعت التشكيك في قدرات جوشوا كيميتش، وأرى أن ذلك أمر عبثي تمامًا. إنه قائد يتقدم الصفوف ويقود الفريق بأدائه».

ورغم إقراره بأن كيميتش ربما لم يحقق نجاحات كبيرة في بعض البطولات الكبرى السابقة، شدد إيبرل على القيمة الفنية التي يمثلها اللاعب لكرة القدم الألمانية.

وأضاف: «بالنسبة لي، جوشوا كيميتش لاعب ألماني مذهل، ويجب أن نكون سعداء بأننا نمتلك لاعبًا مثله في صفوفنا».

ويأتي دفاع مسؤول بايرن ميونيخ عن كيميتش في وقت تتزايد فيه النقاشات بشأن مستقبل المنتخب الألماني، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات لاعبيه الأساسيين ومنح الفرصة للعناصر الشابة.

كيميتش يوضح موقفه من قرار كلوب

وكان يورجن كلوب قد كشف أن كيميتش طلب منه البقاء مع المنتخب الألماني خلال المباراتين الأخيرتين، إلا أن لاعب بايرن ميونيخ أكد أنه لم يشعر بالانزعاج من قرار إعادته إلى ناديه، كما نفى طلبه الحصول على دعم إضافي من المدرب بسبب الجدل المثار حول دوره.

وأوضح كيميتش أن كلوب شرح له موقفه وأسباب قراره بصورة واضحة منذ البداية، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف بشأن الأمر.

وقال: «لا، على الإطلاق. لقد شرح لي أيضًا كيف تسير الأمور. أوضح المدرب موقفه منذ البداية بصورة واضحة للغاية، كما شرح الأسباب وراء قراره. لذلك، لم تكن لدي أي مشكلة مع الأمر، وكان كل شيء واضحًا».

وتؤكد تصريحات كيميتش تمسكه بالتركيز على أدائه بدلًا من الانشغال بالجدل الخارجي، في وقت يسعى فيه إلى الحفاظ على مكانته بين أبرز لاعبي المنتخب الألماني، ومواصلة دوره القيادي مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي.