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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيارة مفاجئة لمكافحة المنشطات تربك معسكر ألمانيا قبل مواجهة اليونان

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
إسلام مقلد

لم تخلُ الساعات الأخيرة في معسكر منتخب ألمانيا من المفاجآت، بعدما شهد مقر إقامة المانشافت زيارة مفاجئة من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب اليونان، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويحل منتخب ألمانيا ضيفًا على نظيره اليوناني، مساء اليوم الأحد، على ملعب تومبا التابع لنادي باوك سالونيك، في مواجهة قوية تحظى باهتمام جماهيري كبير، حيث تتسع مدرجات الملعب لنحو 28 ألف مشجع، بينهم قرابة 1400 مشجع ألماني يرافقون منتخب بلادهم في رحلته إلى سالونيك.

فحوصات مفاجئة لـ5 لاعبين

وقبل ساعات من انطلاق المباراة، تلقى المنتخب الألماني زيارة مفاجئة في مقر إقامته بمدينة هرتسوغن آوراخ، بعدما حضرت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات «نادا» مساء الجمعة لإجراء فحوصات مفاجئة.

وطلبت الوكالة من خمسة لاعبين في صفوف المنتخب الألماني تقديم عينات بول، في إطار إجراءات الكشف عن المنشطات، وهي فحوصات تندرج ضمن برامج الرقابة المفاجئة التي يخضع لها اللاعبون والمنتخبات بصورة دورية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الرقابة المعتادة على المنتخبات واللاعبين المشاركين في المنافسات الدولية، دون أن تشير إلى وجود اتهامات أو شبهات تجاه أي لاعب من عناصر المنتخب الألماني.

كليمنت توربان يدير مواجهة اليونان وألمانيا

وعلى أرض الملعب، يتولى الحكم الفرنسي كليمنت توربان إدارة المواجهة بين اليونان وألمانيا، وهو حكم سبق له إدارة عدد من مباريات المنتخب الألماني.

وكان توربان قد أدار مواجهة ألمانيا والمجر التي انتهت بفوز المانشافت بخمسة أهداف دون رد، في مدينة دوسلدورف خلال سبتمبر 2024.

ويحمل الحكم الفرنسي ذكريات مثيرة للجدل مع الكرة الألمانية، بعدما أدار في أبريل 2023 مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعقب تلك المباراة، وجه توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ آنذاك، انتقادات ساخرة إلى توربان بسبب قراراته التحكيمية، بعدما كان الحكم الفرنسي قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدرب الألماني عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

تغيير في تشكيل منتخب ألمانيا

وشهدت قائمة المنتخب الألماني تغييرًا قبل مواجهة اليونان، بعدما حل الوافد الجديد فيليكس كايدل، البالغ من العمر 23 عامًا، بدلًا من سيرج جنابري.

ومن المقرر أن يرتدي كايدل القميص رقم 20 مع المنتخب الألماني، في ظهور يمثل محطة جديدة في مسيرته الدولية، بعدما حصل على فرصة جديدة لإثبات نفسه مع المانشافت.

ألمانيا بالقميص الأسود أمام اليونان

وفي الوقت نفسه، استقر المنتخب الألماني على الظهور بالقميص الأسود الجديد خلال مواجهة اليونان، بعدما سبق أن ارتدى هذا القميص للمرة الأولى في مواجهة هولندا بمدينة أمستردام، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وتتطلع ألمانيا خلال مواجهة اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة، بينما يسعى المنتخب اليوناني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في جدول ترتيب المجموعة.

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