شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف في العمرة: أجمل أيام مع حبيبي

أحيت الفنانة المعتزلة شمس البارودي الذكرى الثانية لرحيل زوجها الفنان حسن يوسف، وحرصت على استعادة ذكرياتهما معًا، من خلال نشر صورة تجمعهما خلال أدائهما مناسك العمرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأرفقت شمس البارودي الصور برسالة مؤثرة عبرت خلالها عن اشتياقها لزوجها الراحل، وكتبت: «أجمل أيام مع حبيبي في زيارة لحبيبي صلى الله عليه وسلم»، مستعيدة ذكريات تلك الرحلة التي جمعتهما في رحاب بيت الله الحرام.

وتفاعل متابعو شمس البارودي مع الصور والرسالة، معبرين عن تعاطفهم معها، وداعين للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزال الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.