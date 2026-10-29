وزيرة ثقافة ترينتينو تمنح زاهي حواس الجائزة الخاصة للإقليم في احتفالية رسمية

استقبلت وزيرة الثقافة في إقليم ترينتينو ذاتي الحكم بإيطاليا، فرانشيسكا جيروزا (Francesca Gerosa)، عالمَ الآثار المصرية الشهير الدكتور زاهي حواس، في استقبال رسمي وموسّع أقيم داخل «قاعة ديبييرو» (Sala Depero) بالمقر الحكومي للإقليم، وأهدته الجائزة والدرع التكريمي الخاص بالإقليم، والذي يُعد واحداً من أرفع وأهم التكريمات التي يمنحها الإقليم للشخصيات الدولية البارزة.

زاهي حواس جائزة إقليم ترينتينو

وشهدت مراسم الاستقبال حضور الدكتورة كريستينا كوليتيني، مديرة متحف قلعة "بونكونسيليو" (Castello del Buonconsiglio)، إلى جانب الدكتور صبري عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق بالمجلس الأعلى للآثار، وخبير السياحة المصري رفيق جبور، وسط احتفاء إيطالي رفيع بالمكانة الأثرية والدولية والدور العلمي الذي يقدمه الدكتور حواس.

ويتمتع إقليم ترينتينو بنظام حكم ذاتي كامل يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية الإيطالية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، ويضم حكومة ووزراء يديرون شؤونه السياسية والثقافية والتنفيذية.

ويلقي الدكتور زاهي حواس محاضرة علمية رفيعة المستوى (Lectio Magistralis) تتناول أسرار الأهرامات واكتشافات الملك توت عنخ آمون والملكة كليوباترا، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض «في أراضي النيل» (Nelle terre del Nilo) المنعقد بالمنطقة.

وفي إطار هذا الحدث، يُجري الدكتور حواس جولة ميدانية لمتحف المدينة، يختار خلالها أهم ثلاث قطع أثرية ضمن المجموعات المصرية بالمتحف لتسليط الضوء عليها وإبراز قيمتها التاريخية، وذلك في إطار حملة ترويجية ودعاية دولية لتعزيز المكانة الثقافية والسياحية للمتحف وزيادة الإقبال عليه.