قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
إسبانيا: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحوارات بين مركز التحكم والسائقين قبيل حادث القطار المميت
طلع 70 جنيهًا .. سعر الذهب في مصر قبل إعلان الفائدة
لو بتستخدم إنستا باي.. إليك سبب توقف الخدمة ورسائل الخطأ التي تظهر للمستخدمين
قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية: لن نكون كبش فداء لإخفاقات سياسيي إسرائيل
ضربة دنيبرو.. زيلينسكي يطالب واشنطن وأوروبا برد حاسم على التصعيد الروسي
لا تنس.. موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة ثقافة ترينتينو تمنح زاهي حواس الجائزة الخاصة للإقليم في احتفالية رسمية

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

استقبلت وزيرة الثقافة في إقليم ترينتينو ذاتي الحكم بإيطاليا، فرانشيسكا جيروزا (Francesca Gerosa)، عالمَ الآثار المصرية الشهير الدكتور زاهي حواس، في استقبال رسمي وموسّع أقيم داخل «قاعة ديبييرو» (Sala Depero) بالمقر الحكومي للإقليم، وأهدته الجائزة والدرع التكريمي الخاص بالإقليم، والذي يُعد واحداً من أرفع وأهم التكريمات التي يمنحها الإقليم للشخصيات الدولية البارزة.

زاهي حواس جائزة إقليم ترينتينو

 

وشهدت مراسم الاستقبال حضور الدكتورة كريستينا كوليتيني، مديرة متحف قلعة "بونكونسيليو" (Castello del Buonconsiglio)، إلى جانب الدكتور صبري عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق بالمجلس الأعلى للآثار، وخبير السياحة المصري رفيق جبور، وسط احتفاء إيطالي رفيع بالمكانة الأثرية والدولية والدور العلمي الذي يقدمه الدكتور حواس.

ويتمتع إقليم ترينتينو بنظام حكم ذاتي كامل يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية الإيطالية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، ويضم حكومة ووزراء يديرون شؤونه السياسية والثقافية والتنفيذية.

ويلقي الدكتور زاهي حواس محاضرة علمية رفيعة المستوى (Lectio Magistralis) تتناول أسرار الأهرامات واكتشافات الملك توت عنخ آمون والملكة كليوباترا، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض «في أراضي النيل» (Nelle terre del Nilo) المنعقد بالمنطقة.

وفي إطار هذا الحدث، يُجري الدكتور حواس جولة ميدانية لمتحف المدينة، يختار خلالها أهم ثلاث قطع أثرية ضمن المجموعات المصرية بالمتحف لتسليط الضوء عليها وإبراز قيمتها التاريخية، وذلك في إطار حملة ترويجية ودعاية دولية لتعزيز المكانة الثقافية والسياحية للمتحف وزيادة الإقبال عليه.

وزيرة الثقافة في إقليم ترينتينو عالمَ الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس الآثار آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

الأزهر ينهي خصومة ثأريَّة بين عائلتَي الدواويد والسمان بقرية القصر في نجع حمادي

الأزهر ينهي خصومة ثأريَّة بين عائلتَي الدواويد والسمان بقرية القصر في نجع حمادي

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر: التجسس على الآخرين لتحقيق الثراء السريع حرام شرعًا

الجامع الأزهر

العلم والتصدي للوهم.. ندوة جديدة بملتقى المرأة في الجامع الأزهر.. السبت المقبل

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد