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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان المدينة الشبابية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، المدينة الشبابية بأسوان، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والإمكانات المتاحة بها، والوقوف على جاهزيتها لإستقبال الشباب والوفود المشاركة فى البرامج والفعاليات المختلفة، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات الشبابية والرياضية، وتطوير المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة. 

تفقد مكونات المدينة الشبابية ومتابعة مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة

وشملت الجولة تفقد مختلف مكونات المدينة الشبابية، والإطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة بها، فى إطار متابعة المنشآت الفندقية والشبابية التابعة للوزارة، والتأكد من كفاءتها التشغيلية وقدرتها على إستضافة الأنشطة والملتقيات الشبابية والرياضية.

جهود 

كما شهد الوزير والمحافظ عرضاً فنياً قدمه شباب من أبناء المحافظة، إلى جانب لقاء عدد من الشباب المشاركين فى مبادرة «ساحة الفنون المجتمعية»، ضمن برنامج أندية تمكين الشباب، للتعرف على مدى الإستفادة التى حققوها من المبادرة، وبحث سبل تطويرها بما يتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم. 

وزير الشباب والرياضة: المدن الشبابية محور مهم لتنفيذ إستراتيجية الوزارة وإستضافة البرامج والفعاليات على مدار العام

وأكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن المدن الشبابية تمثل أحد المحاور المهمة فى تنفيذ إستراتيجية الوزارة، لما تؤديه من دور فى إستضافة البرامج والفعاليات والمعسكرات، وإتاحة الفرصة أمام شباب مصر من مختلف المحافظات للتواصل والتفاعل وتبادل الخبرات.

وأشار الوزير إلى أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الشبابية، وتطوير منظومة التشغيل والإدارة، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للنزلاء، ويعزز قدرة هذه المنشآت على أداء دورها فى إحتضان الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية على مدار العام.

محافظ أسوان: المدينة الشبابية صرح متميز يعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية وشبابية

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية هذا الصرح الشبابى المتميز، والمتمثل فى المدينة الشبابية، بإعتبارها أحد المقومات المهمة لإستقبال الأفواج الشبابية خلال الرحلات والبرامج المختلفة، بما يعكس مكانة أسوان كوجهة سياحية وثقافية وشبابية متميزة على مستوى الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على جهوده المستمرة فى دعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، مشيراً إلى التنسيق الدائم مع الوزارة للعمل على جعل أسوان فى صدارة المشهد الرياضى والشبابى، من خلال رفع كفاءة المنشآت وتطوير بنيتها التحتية بمختلف المراكز والمدن.

المدينة الشبابية بأسوان تضم 104 غرف بطاقة إستيعابية تصل إلى 500 شاب وفتاة ومسرحاً مطوراً بتكلفة 8 ملايين جنيه

وتقام المدينة الشبابية على مساحة 2000 م2، وتضم 104 غرف متنوعة ما بين فردية ومزدوجة وأجنحة، بطاقة إستيعابية تصل إلى 500 شاب وفتاة، ومجهزة وفقاً لمستوى الفنادق الحديثة، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم متكامل بنفس الطاقة الإستيعابية، وتعمل مرافقها بالغاز الطبيعى.

كما تم تطوير ورفع كفاءة المسرح الملحق بالمدينة بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه، ليكون جاهزاً لإستضافة الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برامج وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن إستقبال الوفود التابعة للمؤسسات والجامعات، حيث تتم إجراءات الحجز بشكل مركزى من خلال الوزارة أو داخلياً عن طريق مديرية الشباب والرياضة.

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