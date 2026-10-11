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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخرج إسرائيلي يكشف مفاجآت صادمة عن سارة نتنياهو بعد 10 سنوات من الصمت

سارة نتنياهو
سارة نتنياهو
فرناس حفظي

كشف المخرج الإسرائيلي عوديد كارميلي عن تفاصيل لقاء جمعه بسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أكثر من عقد، خلال عمله على مشروع فيلم وثائقي عن والدها شموئيل بن أرتزي، مدعيًا أن اللقاء شهد تصريحات ومحادثات سياسية أثارت قلقه ودفعته إلى التزام الصمت لسنوات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن المشروع بدأ عام 2012، بعدما طُرحت فكرة إنتاج فيلم وثائقي عن والد سارة نتنياهو، على غرار فيلم تناول سيرة والد بنيامين نتنياهو، المؤرخ بن تسيون نتنياهو، إلا أن المشروع لم ينتهِ إلى عرض الفيلم الذي كان محور الفكرة الأصلية.

وقال كارميلي، في مقابلة إذاعية مع محطة «103 إف إم» الإسرائيلية، إنه فوجئ بطبيعة الحديث الذي دار خلال لقائه سارة نتنياهو، مشيرًا إلى أنها تطرقت، بحسب روايته، إلى قضايا سياسية في وقت كانت فيه المفاوضات جارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية عقب انتخابات عام 2013.

وأضاف أن ما شاهده خلال اللقاء، على حد وصفه، تجاوز حدود العمل المتعلق بإنتاج الفيلم الوثائقي، إذ تحدث عن وجود اتصالات ومناقشات تتعلق بمواقف من شخصيات سياسية، من بينها نفتالي بينيت ويائير لابيد، خلال مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي.

و اضاف المخرج أن ناتان إيشيل، الذي ارتبط اسمه بدائرة نتنياهو، كان يتولى اتصالات تتعلق بتشكيل الحكومة، وأنه لاحظ، وفق روايته، وجود تواصل مع سارة نتنياهو بشأن بعض الخيارات السياسية المطروحة آنذاك.

كما نقل كارميلي تصريحات نسبها إلى سارة نتنياهو بشأن عدد من السياسيين، من بينهم بينيت والرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز.

وقال المخرج إنه غادر اللقاء وهو يشعر بالصدمة والخوف، موضحًا أن مخاوفه من التعرض لملاحقات قانونية كانت أحد الأسباب التي دفعته إلى عدم نشر روايته طوال سنوات.

وبشأن مصير الفيلم الوثائقي، أوضح كارميلي أن المشروع لم يُعرض في صورته الأصلية، رغم بث سلسلة وثائقية تناولت شخصيات تربوية على القناة الأولى الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن اعتراضات مهنية على محتوى الفيلم كانت من بين الأسباب التي حالت دون عرضه.

وأكد كارميلي، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الأحداث التي رواها، أنه قرر الكشف عن تجربته وما قال إنه شاهده وسمعه خلال اللقاء، بعدما ظل مترددًا في الحديث عنها خشية التداعيات القانونية.

بسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع فيلم وثائقي نتنياهو

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