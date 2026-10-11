رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن

عاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة، في جلسة جديدة لمحاكمته بقضايا فساد، شهدت حضور المدعي العام السابق أفيخاي ماندلبليت للإدلاء بشهادته، وسط حضور عدد من الصحفيين ومؤيدي نتنياهو، بينهم مسؤولون بارزون في الحكومة والكنيست.

وبحسب تفاصيل الجلسة، وصل نتنياهو إلى المحكمة بعد بدء الإجراءات، وقال: «ستظهر الحقيقة»، في وقت تتواصل فيه محاكمته بشأن اتهامات تتعلق بالرشوة والفساد وإساءة الأمانة.

3 ملفات تلاحق نتنياهو

يواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا رئيسية، تُعرف إعلاميًا بالملفات 1000 و2000 و4000، وقد تؤدي إدانته فيها إلى عقوبات بالسجن.

الملف 1000.. هدايا ثمينة

تتعلق القضية باتهامات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

الملف 2000.. مفاوضات مع صحيفة إسرائيلية

يدور هذا الملف حول اتهامات بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بشأن الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو مقابل ترتيبات مرتبطة بالصحيفة.

الملف 4000.. تسهيلات مقابل تغطية إعلامية

تتعلق القضية باتهامات بتقديم تسهيلات لشاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع «واللا» والمسؤول في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو.