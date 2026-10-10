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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إيران يهاجم نتنياهو بعنف: ينقذ نفسه على حساب الدماء والأموال الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هجومًا حادًا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بمحاولة إنقاذ نفسه سياسيًا عبر مزيد من إراقة الدماء واستنزاف الأموال الأمريكية، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران وتعثر المفاوضات.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن نتنياهو يتصرف مثل «مقامر منحط» يسعى بصورة يائسة إلى إنقاذ نفسه، على حساب المزيد من الدماء والأموال الأمريكية.

ووصف وزير الخارجية الإيراني نتنياهو بأنه «مجرم حرب مطلوب»، مدعيًا أن يديه ملطختان بدماء العرب والأمريكيين والإيرانيين.

وأضاف عراقجي أن حتى أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يريدون الخروج من هذا المسار، في إشارة إلى ما اعتبره تصاعدًا في الاعتراضات داخل الولايات المتحدة على استمرار المواجهة وتداعياتها.

اتهامات إيرانية وسط تصاعد المواجهة

وتأتي تصريحات عراقجي في ظل تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، والتي أسفرت، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص.

وردت إيران بهجمات قالت إنها أسفرت عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، وفقًا للرواية الواردة في التقرير.

وفي مرحلة لاحقة، شنت الولايات المتحدة هجمات إضافية على مواقع داخل إيران، وسط استمرار الجمود في المفاوضات بين الجانبين، رغم توقيع مذكرة تفاهم في منتصف يونيو.

مضيق هرمز يعقد المفاوضات

ولا تزال المحادثات بين واشنطن وطهران متوقفة بسبب خلافات تتعلق بالملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل إمدادات الطاقة والسلع حول العالم.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي التوترات بين واشنطن وطهران مجلس الشيوخ الأمريكي

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