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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يدعم تطعيم آلاف الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. وتوعية ما يتجاوز 435 ألف مستفيد خلال شهرين

الهلال الأحمر المصري يدعم تطعيم آلاف الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. وتوعية ما يتجاوز 435 ألف مستفيد خلال شهرين
الهلال الأحمر المصري يدعم تطعيم آلاف الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. وتوعية ما يتجاوز 435 ألف مستفيد خلال شهرين
أ ش أ

 يواصل الهلال الأحمر المصري مشاركته في دعم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان خلال شهر أكتوبر 2026، من خلال جهود التوعية الصحية والحشد المجتمعي، ودعم وصول فرق التطعيم إلى الأطفال المستهدفين، بما يسهم في تعزيز الوقاية والحفاظ على صحة الأطفال.

وشهدت الأيام الأولى من الحملة تطعيم آلاف الأطفال المصريين وغير المصريين، فضلا عن تنفيذ أنشطة التطعيم والتوعية بالمقرات والحضانات والأندية والمساجد، ومن خلال حملات طرق الأبواب للوصول للمستفيدين في بيوتهم، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، قنا، أسيوط، الأقصر، وأسوان.

وفي إطار الاستعدادات والجهود المصاحبة للحملة، تمكن الهلال الأحمر المصري من توعية أكثر من 435 ألف مستفيد ميدانيا وإعلاميا، خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2026، عبر أنشطة التوعية الصحية التي تستهدف رفع وعي الأسر بأهمية التطعيم، وتصحيح المعلومات المغلوطة المرتبطة به، وتشجيع أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم.

وتستهدف الحملة القومية الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، ويقدم التطعيم مجانا، فيما يواصل الهلال الأحمر المصري دعم جهود وزارة الصحة والسكان من خلال فريق التوعية الصحية والمتطوعين والرائدات الصحيات، وتنفيذ أنشطة التوعية الميدانية، وتنظيم الفعاليات التوعوية بفروع ومقرات الهلال الأحمر المصري بالمحافظات.

كما ينسق الهلال الأحمر المصري مع وزارة الصحة والسكان لتوفير فرق التطعيم داخل فروعه بالمحافظات، ودعم وصولها إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما يسهم في تيسير حصول الأطفال المستهدفين على التطعيم، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الحملة.

تأتي هذه الجهود في إطار دور الهلال الأحمر المصري كجهاز مساند لسلطات الدولة، وحرصه على دعم المبادرات الصحية الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في حماية صحة الأطفال والمجتمع.

الهلال الأحمر المصري دعم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية وزارة الصحة والسكان

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