موقع "أفريقيا نيوز" يبرز إطلاق الهلال الأحمر المصري و "تحيا مصر" أكثر من 4160 طن إمدادات إنسانية إلى غزة

سلط موقع "أفريقيا نيوز" الإخباري، الضوء، اليوم /الأحد/، على إطلاق صندوق "تحيا مصر" قافلة تضم 62 شاحنة محملة بأكثر من 780 طنا من الإمدادات الإنسانية المتجهة إلى غزة، حيث تشارك في هذه العملية جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأفاد الموقع، بأن الشحنة تتضمن، بشكل خاص، كميات من الدقيق لدعم إنتاج الخبز وتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية للعائلات، كما تم توفير ملابس شتوية للأطفال والبالغين لمساعدة السكان على مواجهة انخفاض درجات الحرارة.

ووفقا لمسئولي صندوق "تحيا مصر"، تهدف هذه المبادرة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للعائلات الفلسطينية، التي تعد أكثر عرضة للمعاناة مع اقتراب موسم البرد.

وفي الوقت ذاته، يواصل الهلال الأحمر المصري عمليات إيصال المساعدات في إطار حملاته الإنسانية الخاصة حيث أوصل أكثر من 1620 طنا من الدقيق والسلال الغذائية ضمن حملتها "سنابل العطاء".

وتهدف هذه المساعدات، على وجه الخصوص، إلى معالجة نقص الخبز واضطراب عمل المخابز في قطاع غزة.

كما أرسل الهلال الأحمر قافلة أخرى تحت عنوان "زاد العزة: من مصر إلى غزة"، تحمل أكثر من 3380 طنا من الإمدادات الإنسانية. وتضم الشحنة الدقيق، والمواد الغذائية والأدوية ومعدات الإغاثة والوقود اللازم لتشغيل المخابز والمستشفيات ومرافق البنية التحتية الحيوية الأخرى.

ولمواجهة فصل الشتاء، تضمنت هذه القافلة أيضا أكثر من 1328 خيمة و3200 بطانية مخصصة للعائلات النازحة.

وأكد الهلال الأحمر المصري، أنه قام بإيصال أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب، وذلك بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع.