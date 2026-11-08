الخارجية: نقف بحزم إلى جانب السعودية ونرفض الاعتداء على أمنها واستقرارها

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تقف بقوة وحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية، وترفض بشكل قاطع أي اعتداءات تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

دعم مؤسسات السودان والصومال ورفض التدخلات الخارجية

وقال زكي، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا لايف»، إن مصر تقدم دعمًا كاملًا للمؤسسات الوطنية في كل من السودان والصومال، في مواجهة أطراف إقليمية تسعى إلى إشعال الحروب والنزاعات، بما يهدد استقرار المنطقة.

وفي الشأن السوداني، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية بالاستهداف الممنهج للبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه من جانب الميليشيات الإرهابية، داعيًا إلى الوقف الفوري لأي دعم خارجي يقدم لتلك الميليشيات المسلحة.

وعلى صعيد الأوضاع في الصومال، جدد زكي رفض مصر القاطع لأي محاولات لانتهاك سيادة البلاد من خلال الاعتراف بكيانات غير شرعية، مؤكدًا ضرورة احترام وحدة الدولة وسيادتها.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن امتداد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط إلى القرن الإفريقي يجعل الأمن القومي الإقليمي وحدة واحدة لا تتجزأ، وهو ما يستدعي التعامل مع التحديات الأمنية في المنطقتين باعتبارها مترابطة.