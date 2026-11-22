انطلقت مبكراً عروض الجمعة البيضاء لعام 2026 على مجموعة واسعة من منتجات أبل في المتاجر الأمريكية الكبرى، مسجلة أدنى أسعار تاريخية على سماعات "AirPods"، وساعات "Apple Watch"، وحواسيب "Mac"، وهواتف "iPhone 18 Pro" و"iPhone Duo".

تخفيضات سماعات AirPods وساعات Apple Watch وأجهزة iPad

أوضح تقرير نشره موقع "MacRumors" أن سماعات "AirPods Pro 3" هبطت إلى 179 دولاراً بخصم 70 دولاراً، وتراجعت "AirPods Max 2" إلى 419 دولاراً بخصم 130 دولاراً، بينما حصلت سماعات "Beats 360" على أول خصم كبير بقيمة 100 دولار لتصل إلى 249 دولاراً، وانخفض سعر جهاز التتبع "AirTag 2" إلى 23 دولاراً.

وفي فئة الساعات الذكية، سجلت ساعة "Apple Watch Series 12" أدنى سعر لها عند 329 دولاراً لمقاس 42 ملم، و379 دولاراً لمقاس 46 ملم بخصم 70 دولاراً، فيما انخفضت ساعة "Apple Watch SE 3" إلى 199 دولاراً بخصم 50 دولاراً، وتراجعت "Apple Watch Ultra 3" بمقدار 250 دولاراً لتصل إلى 549 دولاراً، إلى جانب خصم 100 دولار على أجهزة "M4 iPad Air" ليبدأ سعرها من 649 دولاراً.

عروض حواسيب Mac وهواتف iPhone 18 Pro وiPhone Duo

لفت التقرير إلى توفر خصومات تصل إلى 250 دولاراً على حواسيب "M5 MacBook Air" ليبدأ سعرها من 1,049.99 دولار، وخصم 150 دولاراً على "M6 MacBook Pro" مقاس 14 بوصة ليصل إلى 1,849 دولاراً، فضلاً عن انخفاض سعر "MacBook Neo" إلى 649 دولاراً وخصم 200 دولار على شاشات "Apple Studio Display".

وعلى صعيد الهواتف الذكية، أطلقت شركات الاتصالات الأمريكية مثل "T-Mobile" و"AT&T" عروضاً تتيح الحصول على خصم يصل إلى 1,200 دولار عند شراء هواتف "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max" و"iPhone Duo" عبر برامج استبدال الهواتف القديمة والاشتراك في الباقات المؤهلة.