كشف تقرير تقني نشره موقع "MacRumors" عن بدء ظهور أولى التخفيضات الرسمية على أحدث أجهزة أبل المحمولة "MacBook Pro" عبر متجر أمازون ضمن عروض الجمعة البيضاء، بخصومات تصل إلى 250 دولاراً.

تخفيضات MacBook Pro مقاس 14 بوصة بمعالج M6

أوضح التقرير أن الخصومات تشمل طرازات "MacBook Pro" مقاس 14 بوصة المزودة بمعالج "M6" بقيمة تخفيض موحدة تبلغ 150 دولاراً على جميع فئات الذاكرة، حيث انخفض سعر النسخة الأساسية بذاكرة عشوائية 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت إلى 1,849 دولاراً بدلاً من 1,999 دولاراً.

وتراجع سعر نسخة 24 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين إلى 2,049 دولاراً بدلاً من 2,199 دولاراً، فيما هبط سعر نسخة 32 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين إلى 2,249 دولاراً مقارنة بسعرها الأصلي البالغ 2,399 دولاراً.

أسعار MacBook Pro مقاس 16 بوصة بشاشة PROLED XDR

لفت التقرير إلى أن طرازات "MacBook Pro" مقاس 16 بوصة والمزودة بشاشة "PROLED XDR" حصلت على تخفيضات تصل إلى 250 دولاراً عبر أمازون، بينما لم تشمل العروض الحالية نسخ 14 بوصة من هذه الفئة.

وانخفض سعر نسخة 24 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين إلى 3,249 دولاراً بدلاً من 3,399 دولاراً بخصم 150 دولاراً، وتراجع سعر نسخة 48 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين إلى 3,799 دولاراً بدلاً من 3,999 دولاراً بخصم 200 دولار.

وشملت العروض خصماً بقيمة 250 دولاراً على الفئات الأعلى سعة، ليصل سعر نسخة 36 جيجابايت رام و2 تيرابايت تخزين إلى 4,549 دولاراً بدلاً من 4,799 دولاراً، بينما هبط سعر نسخة 48 جيجابايت رام و2 تيرابايت تخزين إلى 5,149 دولاراً مقارنة بـ 5,399 دولاراً.