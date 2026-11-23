شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 22/11/2026 أحداث متنوعة.

فقد أشادت الوفود المشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بما تتمتع به عروس المشاتي من تنوع جمالي وحضارى ومقومات سياحية وتاريخية فريدة وذلك خلال الجولة التى إصطحبهم خلالها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمرافقة الدكتور خالد العنانى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، للتعرف عن قرب على الملامح الحضارية والطبيعية التى تميز زهرة الجنوب.

https://www.elbalad.news/7189686

قدّم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان التهنئة لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ، عقب فوزه فى الإنتخابات وثقة الجمعية العمومية لقيادة النادى خلال الدورة الجديدة (2026 – 2030)، برئاسة يوسف عبد الحى، وشهرته مجدى سبالك.



https://www.elbalad.news/7189776

استعرض المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات الدورة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، ملامح " رؤية أسوان 2040 " ومسار تنفيذها بإعتبارها إطاراً متكاملاً للتنمية المحلية وتعزيز قدرة المحافظة على توظيف موقعها الإستراتيجى كبوابة مصر الجنوبية إلى أفريقيا.

https://www.elbalad.news/7190032

جهود متنوعة

إصطحب الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الوفود المشاركة فى جولة سياحية شملت محطة كهرباء السد العالى، للتعرف على أحد أبرز المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث.



https://www.elbalad.news/7190529

واصلت الوفود المشاركة فى فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين جولاتها الميدانية للتعرف على المشروعات التنموية والخدمية، حيث تفقدت مستشفى المسلة بأسوان، المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك برفقة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.



https://www.elbalad.news/7190535

تفقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، محطة رفع خور عواضة لشبكات مياه الشرب والخطوط الناقلة بمنطقة خور عواضة بالزيداب، والتى تأتى ضمن مشروع تحسين خدمات مياه الشرب بصعيد مصر، والممول من المعونة السويسرية، لدعم المناطق ذات التضاريس المرتفعة بشرق مدينة أسوان ، وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ المشروع ومتابعة إنجازه بالتعاون الإنمائي الممولة من الشركاء الدوليين.



https://www.elbalad.news/7190543

