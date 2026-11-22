واصلت الوفود المشاركة فى فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين جولاتها الميدانية للتعرف على المشروعات التنموية والخدمية، حيث تفقدت مستشفى المسلة بأسوان، المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك برفقة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.

وكان فى استقبال الوفود الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث إصطحبهم فى جولة داخل المستشفى للتعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة داخل الأقسام الطبية

وشملت الجولة تفقد غرف الفندقة للأطفال والباطنة، إلى جانب المعامل، حيث استمع الوفد إلى شرح حول منظومة التأمين الصحى الشامل، وآليات تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية من رعاية متكاملة للمواطن الأسوانى داخل منشآتها الطبية.

جولة تعكس ما تشهده المنظومة الصحية بأسوان من تطوير فى مستوى الخدمات والرعاية الطبية، وإتاحة خدمات صحية متكاملة للمواطنين وفق معايير الجودة.