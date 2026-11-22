قدّم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان التهنئة لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ، عقب فوزه فى الإنتخابات وثقة الجمعية العمومية لقيادة النادى خلال الدورة الجديدة (2026 – 2030)، برئاسة يوسف عبد الحى، وشهرته مجدى سبالك.

دعم المسيرة الرياضية والخدمية للنادى

وتمنّى المحافظ التوفيق لمجلس الإدارة الجديد فى أداء مهامه، ومواصلة مسيرة النادى بإعتباره أحد أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد، بما يمتلكه من أنشطة متميزة فى الألعاب الجماعية والفردية، إلى جانب دوره فى تقديم الخدمات الشبابية والإجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسوانى.

نادى أسوان

تكاتف الجهود لعودة أسوان لدورى الأضواء

وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية تكاتف جهود جميع فئات المجتمع الأسوانى، والوقوف صفاً واحداً خلف النادى ومجلس إدارته، لدعم مساعى عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز، وإستعادة مكانته بين أندية دورى الأضواء والشهرة.