استقبلت محطة كهرباء السد العالي وفودًا من الضيوف المشاركين في النسخة السادسة من «منتدى أسوان» للسلام والتنمية المستدامين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وذكرت شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنه كان في استقبال الوفود المهندس خالد عابدين زكي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، كما رافقهم أثناء الزيارة وفد رفيع المستوى من قيادات شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء يتقدمهم المهندس وجدي رشدي رئيس قطاعات الإنتاج، والمحاسب عادل عبد العزيز رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، والمهندس خالد يحيى رئيس قطاع محطة كهرباء السد العالي، والمهندس حاتم عبد الدايم رئيس قطاع شئون المحطات، والمهندس عز الدين محمد مدير عام بقطاع المشروعات، وبمشاركة عدد من المهندسين والعاملين بالمحطة والمعنيين بالزيارة.

تضمنت الزيارة تقديم عرض تاريخي عن محطة كهرباء السد العالي باعتبارها أحد أعظم المشروعات القومية والهندسية التي جسدت إرادة المصريين وقدرتهم على صناعة الإنجاز.

وشهدت الزيارة استعراضًا لمراحل التطوير والتحديث المستمرة بمحطة كهرباء السد العالي، وما شهدته من أعمال تطوير أسهمت في إضافة قدرات توليد جديدة ونظيفة بإجمالي 300 ميجاوات، بما يمثل إضافة مهمة لقدرات التوليد بالشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك من خلال مشروعات إعادة تأهيل محطة كهرباء السد العالي المنفذة في إطار التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، بتمويل من بنك التعمير الألماني (KfW) والذى يسهم في دعم و استقرار الشبكة الموحدة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الطاقة من خلال مصدر كهربائي نظيف ومنخفض التكلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

من جانبها، أعربت الوفود المشاركة عن إعجابها بما شاهدته من مقومات جمالية وحضارية وتاريخية وهندسية لمحطة كهرباء السد العالي، وما تمثله من نموذج بارز لقدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن تقديرها لما تشهده المحطة من جهود متواصلة للتطوير والتحديث ومواكبة أحدث متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأكدت المحطات المائية أن السد العالي ليس مجرد محطة لإنتاج الكهرباء بل ملحمة وطنية خالدة تتجدد إنجازاتها مع كل مرحلة تطوير وتظل شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية وقدرتها على صناعة المستقبل.