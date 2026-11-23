افتتح الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، وحدة صحة الرجل بمستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية الجامعي، تزامنًا مع اليوم العالمي لصحة الرجل، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتقدم وحدة صحة الرجل نموذجًا متكاملًا للرعاية الطبية المتخصصة، من خلال توفير خدمات الفحص والتشخيص والعلاج لمختلف الحالات المرتبطة بصحة الرجل، بما يشمل أمراض وجراحات الذكورة والبروستاتا، والصحة الإنجابية والجنسية، واستشارات ما قبل الزواج، وحالات تأخر الإنجاب، فضلًا عن التوعية الصحية بأهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر، وذلك من خلال تجميع التخصصات والخدمات ذات الصلة في مكان واحد.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن افتتاح الوحدة يمثل إضافة نوعية للمنظومة الطبية بجامعة أسيوط، ويأتي اتساقًا مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، وتوفير رعاية طبية متكاملة وفق أحدث المعايير والتقنيات، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى بمحافظات صعيد مصر.

وأوضح رئيس الجامعة أن الوحدة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، من حيث تكامل الخدمات الطبية المقدمة في مختلف جوانب صحة الرجل، من خلال منظومة متخصصة تجمع بين الفحص والتشخيص والعلاج والمتابعة والتوعية الصحية، بما ييسر حصول المرضى على الخدمات الطبية المتنوعة في إطار واحد.

وأشار إلى أن ما تضمه الوحدة من عيادات وتجهيزات وإمكانات طبية متخصصة يعكس حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل مستشفياتها الجامعية، وتطوير التخصصات الطبية الدقيقة، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود قيادات كلية الطب ومستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية، والفريق الطبي والإداري، وجميع المشاركين في الإعداد والتجهيز للوحدة، مثمنًا ما بذلوه من جهد لإنجاز هذا المشروع، ومتمنيًا أن تسهم الوحدة في تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء صعيد مصر.

وأكد استمرار جامعة أسيوط في دعم وتطوير مستشفياتها الجامعية، والتوسع في الخدمات الطبية الدقيقة والمتخصصة، مع توظيف الخبرات العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التكامل بين التعليم الطبي والبحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد الدكتور أحمد عبد المولى الوحدة، واطلع على ما تضمه من عيادات وتجهيزات طبية، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول طبيعة الخدمات المقدمة وآليات استقبال الحالات والتعامل معها، ودور الوحدة في توفير منظومة متكاملة لرعاية صحة الرجل.من جانبه، أوضح القائمون على الوحدة أنها تضم عيادتين متخصصتين لاستقبال ومتابعة الحالات المرضية، وغرفة للأشعة التلفزيونية، ومعملًا متخصصًا في أمراض الذكورة مجهزًا بأحدث الوسائل الطبية، إلى جانب خدمات تجميد وحفظ السائل المنوي وأنسجة الخصية، بما يتيح الحفاظ على فرص الإنجاب مستقبلًا للمرضى الذين تستدعي حالتهم ذلك، خاصة مرضى الأورام قبل الخضوع للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

وتستقبل الوحدة الحالات من خلال عياداتها المتخصصة أيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع، لتقديم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج والمتابعة، وفقًا لطبيعة كل حالة واحتياجاتها الطبية.