تنتمي إم هيرو 2 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV، وتقدم في السوق السعودية بتقنية REEV الكهربائية ممتدة المدى، التي تعتمد على محركين كهربائيين لتشغيل العجلات، مع محرك بنزين تيربو يعمل كمولد للطاقة الكهربائية

محركات بقوة إجمالية تصل إلى 677 حصانًا

تستمد إم هيرو 2 قوتها من محركين كهربائيين، يعملان بالتكامل مع نظام دفع رباعي 4WD، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 677 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 848 نيوتن متر.

إم هيرو 2

وترتبط منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو التكوين المعتاد في السيارات الكهربائية، حيث تنتقل القوة إلى العجلات دون الحاجة إلى نواقل متعددة السرعات.

ويعمل محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر ضمن منظومة REEV بوصفه موسعًا لمدى القيادة، كما تساعد القوة الكبيرة للمنظومة على تحقيق تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.2 ثانية.

إم هيرو 2

بطارية إم هيرو 2

تجهز السيارة ببطارية تبلغ سعتها 31.7 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 110 كم، بينما يرتفع نطاق القيادة الإجمالي إلى نحو 1,113 كم عند الاستفادة من محرك البنزين المخصص لتمديد المدى، وتدعم المنظومة الشحن السريع بالتيار المستمر DC، إذ يمكن شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال 15 دقيقة.

إم هيرو 2

أبعاد إم هيرو 2

تأتي إم هيرو 2 موديل 2026 بطول يبلغ 5,100 مم، وعرض يصل إلى 1,998 مم، وارتفاع قدره 1,899 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,005 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 222 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 2,817 كجم، وتصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 828 لترًا.

إم هيرو 2

سعر إم هيرو 2 موديل 2026 في السعودية

تُطرح إم هيرو 2 موديل 2026 في السوق السعودية بسعر يبدأ من 199,900 ريال سعودي.