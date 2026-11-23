عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، وذلك استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الجاري عقدها مع جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في هذا الشأن.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما نفذته الإدارة المركزية والإدارات التابعة لها من أعمال تطهير للترع والمصارف بمحافظة الدقهلية، وأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، فضلًا عن أعمال صيانة محطات الرفع ومحطات الخلط الوسيط بنطاق المحافظة، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، ومردود جميع هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبتين.

وتناول الاجتماع مراجعة التصرفات والمناسيب خلال الموسم، إلى جانب استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والتعامل مع التحديات التي ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، واستعراض الجهود التي بذلتها إدارات الري بنطاق المحافظة، ونجاحها في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى التي ظهرت خلال الموسم.

وأكد الدكتور سويلم أهمية إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي، والاستفادة من نتائج هذا التقييم في تطوير أساليب إدارة وتشغيل المنظومة، ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن وصول المياه بالتصرفات والكميات المطلوبة إلى مختلف المناطق، وخاصة المناطق الواقعة في نهايات الترع، ومواصلة الحفاظ على جاهزية المنظومة المائية في جميع المحافظات، بما يضمن استيفاء جميع الاحتياجات المائية للمنتفعين.

ووجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الري وهيئة الصرف بإعداد قائمة بالمهام المطلوبة والجدول الزمني لأعمال التطهيرات والتجريف اللازمة لضمان مرور موسم أقل الاحتياجات المائية المقبل بنجاح.

كما وجه قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بتقييم حالة التطهيرات بنطاق المحافظة، وقيام هيئة الصرف بمتابعة أعمال تطهيرات المصارف، وقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري والإدارات المركزية للموارد المائية والري لتحديد أولويات الترع التي تحتاج إلى أعمال التطهيرات أو الصيانة، مع عقد اجتماعات دورية لتحديث هذه الأولويات طبقًا للوضع الفعلي على الطبيعة، بما يضمن توجيه أعمال الصيانة والتطهيرات إلى المواقع الأكثر احتياجًا.

ووجه الدكتور سويلم بمراجعة أعمال ترميم وصيانة قناطر بسنديلة، مع مراعاة طبيعتها كمبنى أثري، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة توفير ٢ محرك بمحطة المطرية القديمة، كما وجه بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية بإعداد خطة متكاملة للأعمال المقرر تنفيذها خلال فترة السدة الشتوية، وإعداد مقايسات عاجلة لصيانة المعدات لضمان جاهزيتها لتنفيذ الأعمال المطلوبة، مع مواصلة إزالة التعديات على المجاري المائية ومنافع الري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات.