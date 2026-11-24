وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات النظافة اليومية بمختلف المراكز والقرى، مع تعزيز الجهود الميدانية لرفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، فضلًا عن حماية صحة المواطنين والبيئة.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، حملات نظافة مكثفة استهدفت المدينة والقرى التابعة لها، وأسفرت عن رفع نحو 75 طنًا من المخلفات الصلبة والتراكمات، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام.

وفي مركز قفط، شنت الوحدة المحلية، برئاسة حافظ محمود حافظ، حملة نظافة موسعة استهدفت شوارع المدينة ومناطق قرية الشيخية، بالتنسيق بين إدارة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية، حيث تضمنت الأعمال رفع التراكمات والأتربة وإزالة مخلفات تهذيب الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي.

وأسفرت جهود حملة النظافة بمركز ومدينة قفط عن رفع 31 طنًا من المخلفات والتراكمات، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركزي قنا وقفط إلى نحو 106 أطنان، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وشدد محافظ قنا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية اليومية وتكثيف حملات النظافة بمختلف الشوارع والميادين، وعدم السماح بتراكم المخلفات، مع إيلاء اهتمام خاص بمحيط المدارس والمناطق السكنية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق بيئة صحية وآمنة لأبناء المحافظة.